Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen

De ANWB heeft een lijst met de 10 meest waardevaste elektrische auto’s gepubliceerd. Daarin komen we niet één Chinees tegen. Maar wel een paar verrassende kleine Europeaantjes.

Ondanks de huidige, recordhoge prijzen voor benzine en diesel, doet de ANWB een opvallende constatering. Volgens de bond dalen EV’s sneller in waarde dan hybrides en auto’s die op pure benzine rijden. Daarbij is gekeken naar auto’s uit mei 2021 die redelijk goed zijn verkocht, met een km-stand van rond de 75.000.

Bij de nieuwprijs gingen de rekenmeesters niet uit van de consumentenprijs, maar de fiscale waarde. Dus zonder rijklaarmaakkosten.

Tip
Ontdek de Tiguan plug-in hybride
Bekijk meer

Koreaanse toppers, kleine verrassingen

Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen
Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen

De twee toppers van de restwaardelijst komen uit Zuid-Korea, op de plaatsen 3 tot en met 8 volgen alleen maar Europese modellen. Daarvan vinden we vooral de nummers 5 en 6 verrassend.

De top 10 wordt afgesloten met wederom een Zuid-Koreaan op 9 en een Amerikaan op de tiende en laatste plek. we hebben het over de Tesla Model 3. Dat die auto de top 10 heeft gehaald is best opvallend. De auto is de afgelopen jaren immers meermaals fors in prijs verlaagd. 

Lees ook Hyundai Ioniq 3 slaat Kia EV2 om de oren met design, ruimte én actieradius Hyundai Ioniq 3 slaat Kia EV2 om de oren met design, ruimte én actieradius

Chinese auto’s ontbreken daarentegen in de ANWB-lijst. Zou dat ook de reden zijn dat het Chinese merk Voyah momenteel adverteert met een gegarandeerde restwaarde voor z’n modellen?

Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen
Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen

Top 10 meest waardevaste EV's*

Merk en type Nieuwprijs 2021 Richtprijs kopen 2026 Richtprijs inruil 2026 Restwaarde 2026
1. Hyundai Ioniq 5 72 kWh  € 45.505 € 24.800 € 21.700 47,7%
2. Kia EV6 77Wh 239 kW 4WD € 58.305 € 31.400 € 27.500 47,2%
3. Skoda Enyaq iV 58 kWh  € 39.755 € 21.600 € 18.400 46,3%
4. Seat Mii 32 kWh  € 22.415 € 12.600 € 10.300 46,0%
5. Volkswagen Up 32 kWh € 25.060 € 13.400 € 11.100 44,3%
6. BMW iX3 80 kWh  € 66.048 € 33.000 € 28.700 43,5%
7. Volkswagen ID.4 77 kWh € 46.765 € 23.100 € 19.700 42,1%
8. Audi Q4 40 E-tron 77 kWh € 56.250 € 27.500 € 23.600 42,0%
9. Kia e-Niro 64 kWh € 39.990 € 19.900 € 16.700 41,8%
10. Tesla Model 3 70 kWh 4WD € 56.980 € 26.700 € 23.100 40,5%

* Bron: ANWB.

Het lijkt het er dan ook op dat je als particuliere autokoper verder moet kijken dan de lage nieuwprijs van Chinese EV’s. Bij inruil kan goedkoop weleens duurkoop blijken te zijn. 

Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen
Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen

Goedkoopste waardevaste tweedehands EV's

De Volkswagen e-Up en de elektrische Seat Mii mogen dan een goede restwaarde hebben, ze behoren wel tot de meest betaalbare jonge EV's van de markt. Zeker als tweede auto of stadsflitser zijn het ook nu nog leuke wagentjes.

Op Marktplaats staan 64 tweedehands elektrische Volkswagens e-Up. Vanwege de zeer beperkte actieradius van 160 km, is de versie met de kleine 18 kWh-accu (2016-2019) nauwelijks interessant. De e-Up met de 37 kWh-batterij (WLTP-bereik 260 km) was leverbaar van 2019 tot en met 2022.

Lees ook Wat is opvallend aan de Volkswagen e-Up (2020)? Eerste review Volkswagen e-Up (2020)

Het aantal gebruikte Seats Mii is kleiner, maar daarbij hoef je voor de juiste accu niet op het bouwjaar te letten. De Mii is uitsluitend geleverd met de grote batterij. Hetzelfde geldt voor tweedehands elektrische Skoda's Citigo.

Meer occasionberichten lezen? Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief! 

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
Ontdek 'm nu
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Grote klasse!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact