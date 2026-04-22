Top 10 waardevaste EV’s moedigt niet aan om een Chinese auto te kopen

De ANWB heeft een lijst met de 10 meest waardevaste elektrische auto’s gepubliceerd. Daarin komen we niet één Chinees tegen. Maar wel een paar verrassende kleine Europeaantjes.

Ondanks de huidige, recordhoge prijzen voor benzine en diesel, doet de ANWB een opvallende constatering. Volgens de bond dalen EV’s sneller in waarde dan hybrides en auto’s die op pure benzine rijden. Daarbij is gekeken naar auto’s uit mei 2021 die redelijk goed zijn verkocht, met een km-stand van rond de 75.000.

Bij de nieuwprijs gingen de rekenmeesters niet uit van de consumentenprijs, maar de fiscale waarde. Dus zonder rijklaarmaakkosten.

Koreaanse toppers, kleine verrassingen

De twee toppers van de restwaardelijst komen uit Zuid-Korea, op de plaatsen 3 tot en met 8 volgen alleen maar Europese modellen. Daarvan vinden we vooral de nummers 5 en 6 verrassend.

De top 10 wordt afgesloten met wederom een Zuid-Koreaan op 9 en een Amerikaan op de tiende en laatste plek. we hebben het over de Tesla Model 3. Dat die auto de top 10 heeft gehaald is best opvallend. De auto is de afgelopen jaren immers meermaals fors in prijs verlaagd.

Chinese auto’s ontbreken daarentegen in de ANWB-lijst. Zou dat ook de reden zijn dat het Chinese merk Voyah momenteel adverteert met een gegarandeerde restwaarde voor z’n modellen?

Top 10 meest waardevaste EV's*

* Bron: ANWB.

Het lijkt het er dan ook op dat je als particuliere autokoper verder moet kijken dan de lage nieuwprijs van Chinese EV’s. Bij inruil kan goedkoop weleens duurkoop blijken te zijn.

Goedkoopste waardevaste tweedehands EV's

De Volkswagen e-Up en de elektrische Seat Mii mogen dan een goede restwaarde hebben, ze behoren wel tot de meest betaalbare jonge EV's van de markt. Zeker als tweede auto of stadsflitser zijn het ook nu nog leuke wagentjes.

Op Marktplaats staan 64 tweedehands elektrische Volkswagens e-Up. Vanwege de zeer beperkte actieradius van 160 km, is de versie met de kleine 18 kWh-accu (2016-2019) nauwelijks interessant. De e-Up met de 37 kWh-batterij (WLTP-bereik 260 km) was leverbaar van 2019 tot en met 2022.

Het aantal gebruikte Seats Mii is kleiner, maar daarbij hoef je voor de juiste accu niet op het bouwjaar te letten. De Mii is uitsluitend geleverd met de grote batterij. Hetzelfde geldt voor tweedehands elektrische Skoda's Citigo.

