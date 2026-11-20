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Eén platform, twee uitersten. De Mission Efficiency liet zien hoe zuinig een elektrische Volkswagen kan zijn, de ID. Polo GTI Clubsport Concept mikt op maximale circuitprestaties. Dezelfde technische basis, een andere missie: 367 pk, voorwielaandrijving en een topsnelheid van 240 km/h.

Volkswagen presenteert de Clubsport tijdens de Essen Motor Show, die van 27 november tot en met 6 december plaatsvindt. De conceptcar is een van de laatste uitspattingen in het kader van 50 jaar GTI. Hij vertaalt het bekende Clubsport-recept voor het eerst naar een volledig elektrische GTI: meer vermogen, een aangepast onderstel en een carrosserie die nadrukkelijk voor circuitgebruik is ontwikkeld.

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ID. Polo GTI is de basis

Als uitgangspunt dient de Volkswagen ID. Polo GTI met 226 pk. Voor de Clubsport gebruikt Volkswagen wel een andere elektromotor. Het is er eentje die ook in de ID. Tiguan wordt gebruikt, al ligt-ie daar achterin. Bij deze topversie van de ID. Polo ligt hij voorin en drijft hij ook de voorwielen aan. De motor is goed voor 367 pk en 550 Nm. Dat is 141 pk meer dan de reguliere GTI. Met launchcontrol en een elektronisch geregeld sperdifferentieel moet de sprint naar 100 km/h in 4,7 seconden klaar zijn.

De batterij heeft dezelfde netto-inhoud van 52 kWh als die van de gewone ID. Polo GTI. Snelladen kan met maximaal 105 kW. Volkswagen heeft de aansturing en koeling aangepast aan de zwaardere belasting op het circuit. Ook krijgt de Clubsport keramische remschijven en een specifiek afgesteld adaptief DCC-onderstel. Daarmee ligt de Clubsport 15 millimeter lager dan de reguliere GTI.



Twee portieren

Uiterlijk blijft de Polo herkenbaar, al oogt de Clubsport aanzienlijk 'dikker'. De wielkasten zijn aan weerszijden 50 millimeter verbreed, zodat de totale breedte dus met 100 millimeter toeneemt. Opvallend zijn verder de zwarte 19-inch BBS-wielen, de grote frontsplitter, de nieuwe diffuser en de forse koolstofvezel achtervleugel. Ook het centrale dakdeel is van koolstofvezel. Samen moeten de aerodynamische aanpassingen extra downforce opleveren. Aan de achterkant vallen verder de verlichte dwarsstrip, het rode Volkswagen-logo en de centrale dakvin met geïntegreerde remlichten op.

Anders dan de reguliere ID. Polo GTI heeft de Clubsport maar twee portieren. De fors verbrede achterste wielkasten maken opengaande achterportieren volgens Volkswagen onmogelijk. Bovendien zijn ze voor deze circuitauto overbodig: de achterbank is verwijderd en achter de twee kuipstoelen met rode vijfpuntsgordels is een rolkooi geplaatst.

De ID. Polo GTI Clubsport is de sportieve tegenpool van de extreem efficiënte Mission Efficiency. Hetzelfde MEB+-platform ondersteunt zowel zuinigheidsrecords als circuitambities, wil Volkswagen maar zeggen. De vraag of de Clubsport daadwerkelijk een productieversie krijgt, laat Volkswagen vooralsnog onbeantwooord.