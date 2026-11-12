Cupra Raval wordt een koopje: korting én gratis stroom

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De Cupra Raval rijdt leuk en je wordt nu ook blij van zijn prijs, want Cupra geeft tot 1500 euro inruilkorting en gratis stroom.

De Cupra Raval maakt samen met de Skoda Epiq en de Volkswagen ID. Polo en ID. Cross deel uit van de elektrische vierling van de Volkswagen-groep. Vorige maand stegen de Epiq en de ID. Polo in prijs, maar bij de Cupra-dealer valt momenteel juist voordeel te halen.

Cupra Raval met 1500 euro inruilkorting

Cupra adverteert met 500 euro extra inruilvoordeel op alle Raval-uitvoeringen, maar het wordt pas echt leuk wanneer je een geselecteerde Raval met 37 kWh uit voorraad koopt. Dan loopt het voordeel op tot 1500 euro! Het gaat hier dus om auto’s met de kleine batterij.

Op dit moment bestaat de voorraad uit 31 exemplaren waaruit je kunt kiezen. De prijzen beginnen bij 27.990 euro voor de Essential-uitvoering en lopen op tot Performance-versies van 36 mille. Als je op een auto klikt, zie je bij de prijs staan: ‘Tijdelijk tot € 1.500 inruilpremie informeer bij jouw CUPRA specialist.’ Tsjakka!

Wij zouden gaan voor een uitvoering met een vanafprijs van 29.990 euro: de Business. Daarvan staan er elf op voorraad en ze hebben allemaal stoel- en stuurverwarming, climate control met twee zones, een draadloze telefoonoplader en een achteruitrijcamera.

Om rekening mee te houden

37 kWh staat gelijk aan een WLTP-bereik van 329 km. In de winter (!) blijft daar op de snelweg (!!) waarschijnlijk 200 km van over.

Het trekgewicht bedraagt 500 kg. De Cupra Raval kán wel 1200 kg trekken, maar dan moet-ie 211 pk en 52 kWh hebben.

Anders dan zijn broertjes, heeft de Raval géén rij met fysieke knoppen op zijn dashboard.

5000 kilometer gratis laden

Als je dit jaar een Raval uit voorraad koopt, ontvang je ook nog eens tot 5000 kilometer gratis laadtegoed. Dat is een laaddruppel van Shuttel waarmee je 687 kWh aan stroom laadt en vervolgens 5088 kilometer rijdt (ongeveer). Volgens Cupra heeft dit een waarde van 345 euro. Mooi meegenomen.