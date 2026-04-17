Volkswagen ontkent geruchten: perfecte motor voor compacte auto's blijft gewoon

Met de strenge Euro 7-emissienorm lijkt het lot van kleine benzinemotoren bezegeld. Volgens diverse berichten zou de 1.0 TSI driecilinder van Volkswagen dan ook verdwijnen. Volkswagen zelf ontkent dit met klem.

In gesprek met het internationale platform Motor1 ontkende Stefan Voswinkel, hoofd Productcommunicatie bij Volkswagen, dat de fabrikant van plan is om afscheid te nemen van de populaire 1.0 TSI-motor.

Toen de eerste conceptversie van de Euro 7-norm werd gepubliceerd, werd de doorontwikkeling van deze motor tijdelijk stilgelegd. Inmiddels is de regelgeving echter versoepeld, waardoor de levensduur van het blok is verlengd.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Driecilinder alleen nog in kleinste modellen

Dat betekent niet dat de driecilinder nog breed wordt uitgerold binnen de groep. Integendeel: het 1,0-liter blok is al uit meerdere modellen geschrapt. Momenteel vinden we de 1.0 TSI alleen nog in compacte modellen als de Volkswagen Polo en T-Cross, Seat Ibiza en Arona, Skoda Fabia, Scala en Kamiq en de Audi A1. Die laatste staat overigens op de nominatie om binnenkort uit productie te gaan.

1.0 TSI perfect voor compacte auto

In dit segment is een driecilinder turbomotor eigenlijk precies wat je nodig hebt. Hij is licht, zuinig en krachtig genoeg. Afhankelijk van de afstemming levert de motor tussen de 95 en 115 pk. Daarmee biedt hij een keurige balans tussen prestaties en efficiëntie – precies wat kopers in deze klasse zoeken. Bovendien staat de 1.0 TSI bekend als een van de betrouwbaarste motoren van de Volkswagen-groep.

Driecilinder van groot economisch belang

Ook financieel gezien is het blok van groot belang. Zonder deze instapmotor worden klanten automatisch doorgeschoven naar de duurdere viercilinder 1.5 TSI. Dat jaagt de aanschafprijs én de totale gebruikskosten omhoog. Het prijsverschil tussen vergelijkbare varianten met een 1.0 TSI en 1.5 TSI kan flink oplopen.

In Nederland zijn veel compacte modellen van de Volkswagen-groep zelfs niet eens meer leverbaar met de 1.5 TSI, met uitzondering van de Audi A1. In België valt er bij bijvoorbeeld de Volkswagen T-Cross nog wel wat te kiezen. Daar bedraagt het prijsverschil tussen een Volkswagen T-Cross 1.0 TSI met 95 pk en de 150 pk sterke 1.5 TSI ruim 7000 euro. Dat is een factor die in het prijsgevoelige B-segment zwaar weegt.

Minder blokken, meer elektrificatie

Eerder meldde onder andere het Italiaanse alVolante.it dat de Volkswagen-groep zijn complete gamma van dwarsgeplaatste motoren zou willen stroomlijnen naar uitsluitend viercilinders. Volgens dat bericht zou het massasegment straks draaien op drie kernmotoren: de 1.5 TSI (met Miller-cyclus en variabele turbo), de 2.0 TSI en de 2.0 TDI. Al dan niet met hybride-ondersteuning. Maar dat wordt door Voswinkel dus naar het rijk der fabelen verwezen.

Geen onmiddellijke doodsteek, maar ...

Wel bereidt het concern zich voor op verdere elektrificatie, zonder direct volledig afscheid te nemen van verbrandingsmotoren. Wat betekent dit alles concreet? Simpel: de 1.0 TSI krijgt geen directe doodsteek van Euro 7. Op termijn zal de driecilinder waarschijnlijk wel verdwijnen, maar voorlopig blijft de kleine turbo gewoon onderdeel van het Volkswagen-gamma.

Dat is goed nieuws voor wie betaalbaar wil blijven rijden en om wat voor reden dan ook geen heil ziet in een stekkerauto. Al worden ook die steeds betaalbaarder. Zelfs die van de Volkswagen-groep.