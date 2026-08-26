In deze 10 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro (waaronder 7 EV's)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze 5 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro

Als je vandaag de dag een nieuwe auto wilt, kom je al gauw bij een SUV uit. Daar ervaren mensen echter een probleem: wat zijn auto's tegenwoordig duur! Wij hebben een oplossing: via onze private lease vergelijker rijd je in deze 10 SUV's voor minder dan 400 euro per maand. 

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Private lease: SUV voor 400 euro per maand

Maar het wordt steeds moeilijker om voor een bescheiden bedrag een private leasecontract voor een SUV af te sluiten. Welke auto’s zijn beschikbaar voor maximaal 400 euro per maand, hoe rijk zijn de desbetreffende modellen uitgerust en hoe worden de SUV's aangedreven?

Voor 400 euro per maand heb je op onze private lease pagina keuze uit 10 SUV’s:

  1. Citroën C3 - 329 euro
  2. Citroën C3 Aircross - 369 euro 
  3. Ford Puma - 369 euro
  4. Seat Arona - 369 euro
  5. Fiat Grande Panda –369 euro 
  6. Leapmotor B03X –369 euro
  7. Skoda Epiq –379 euro 
  8. Kia EV2 – 389 euro
  9. Peugeot 2008 - 399 euro 
  10. MG ZS - 399 euro
Deze 8 SUV’s heb je al voor minder dan 400 euro
Deze 5 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro
Deze 5 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro
13 SUV's voor minder dan 400 euro
13 SUV's voor minder dan 400 euro
In deze 11 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro (benzine, EV en hybride)
In deze 11 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro (benzine, EV en hybride)
In deze 10 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro
In deze 11 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro (ook elektrisch mogelijk)
In deze 10 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro (waaronder 2 gloednieuwe EV's)

Private lease hier een SUV

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SUV's voor 400 euro per maand: acht EV's, één benzine-auto, één hybrid

Over het algemeen zijn EV's nog altijd duurder dan auto's met een benzinemotor, maar in deze categorie zijn toch meer dan de helft van de modellen beschikbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. Van de tien kandidaten zijn er maar liefst zeven volledig elektrisch en binnen het budget beschikbaar. Alleen de Seat Arona, Peugeot 2008 en de MG ZS hebben namelijk geen elektrische aandrijflijn. Daarvan is laatstgenoemde een full hybrid, de Peugeot een mild-hybride, en de Seat maakt alleen gebruik van benzine.  

Deze 8 SUV’s heb je al voor minder dan 400 euro
Deze 8 SUV’s heb je al voor minder dan 400 euro

Private lease hier een SUV

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zit in de lift – en dat is niet zo gek. Voor een vast maandbedrag rijd je namelijk in een gloednieuwe auto. In dat bedrag zijn kosten zoals wegenbelasting, onderhoud en verzekering al inbegrepen. Jij hoeft alleen nog maar te tanken of op te laden. Je kiest dus niet alleen voor gemak, maar ook voor gemoedsrust: geen onverwachte rekeningen of zorgen over dure reparaties. Dat is pas zorgeloos rijden.

Lees ook 9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand 19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Speciale editie
NIEUW! Classics
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148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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