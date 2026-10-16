Deze sportwagen rekent voor eens en voor altijd af met hardnekkig probleem

Tests

Porsche joeg de nieuwe Porsche 911 Turbo S in 7.03,92 minuten over de Nürburgring-Nordschleife. Wij nemen hem onder handen op het Grand Prix-circuit.

Er zijn technische begrippen die zich diep in het collectieve geheugen van sportief ingestelde automobilisten hebben gebrand. Het turbogat is daar ongetwijfeld een van. Decennialang was het niet alleen een natuurkundig effect, maar ook bepalend voor de rijbeleving in een auto met turbocompressor: je trapt het gaspedaal in, de motor houdt heel even zijn adem in, en dan komt het koppel er vanaf zo'n 3000 toeren in één klap in. Alsof het complete karakter van de auto ineens verandert. Die vertraging was voorspelbaar, bijna een ritueel – en ervaren bestuurders namen die schop in de rug bewust mee in hun rijstijl.

Boxer met elektro-doping

We zijn op het 5,148 kilometer lange Grand Prix-gedeelte van de Nürburgring. De buitentemperatuur schommelt rond de 18 graden, de hemel is bewolkt – bijna ideale omstandigheden voor nieuwe toptijden. Onder de Porsche zitten Pirelli P Zero R-banden: straatgericht high-performance rubber dat niet per se voor het circuit bedoeld is, maar er ook niet voor terugdeinst.

“Ronduit absurd zijn de schijnbaar eindeloze krachtreserves.”

We brengen de banden op temperatuur en voeren het toerental stap voor stap op richting 6500 tot 7000 tpm, want wil je dat de zescilinder boxer ertoe dwingen om de volledige 711 pk te leveren, dan moet je hem hoog in de emotie jagen. De 3,6-liter boxermotor achterin krijgt hulp van twee e-turbo’s en een extra elektromotor in de PDK-transmissie. De elektromotoren die in de uitlaatgasturbo’s zijn geïntegreerd, jagen de turbo’s niet alleen razendsnel op toeren, maar zorgen ook voor een snelle en efficiënte regeling van de turbodruk. Bijvoorbeeld door de turbo via recuperatie af te remmen, waarbij de gewonnen elektrische energie wordt opgeslagen in de LFP-batterij.

Schrik niet

Al bij het uitkomen van de Mercedes-Arena, waar de grip vandaag niet bepaald ideaal is, wordt duidelijk dat de klassieke overgang tussen gascommando en vermogensopbouw verdwijnt. De aandrijflijn levert zonder merkbare vertraging. Geen korte bedenktijd van het systeem, en ook geen duidelijk afgebakende ‘turbokick’ zoals vroeger. In plaats daarvan wordt de acceleratie onafgebroken en lineair opgebouwd. De combinatie van 711 pk systeemvermogen en elektrische drukvulling verandert niet alleen de kracht van de voorwaartse drang, maar vooral ook het moment waarop die beschikbaar is: precies zodra je erom vraagt.

Wat dat betreft lijkt het wel een EV, alleen heerst er in de 911 geen oorverdovende en ongeïnspireerde stilte, maar een analoog, raspend en krassend boxergeluid. Dat begint gemoedelijk, om boven de 5000 tpm over te gaan in licht geïrriteerd totdat bij 7000 omwentelingen per minuut het toppunt van bulderende woede wordt bereikt. In het begin schrik je er misschien een beetje van, maar al snel weet je dat de motor je alleen maar wil aanmoedigen.

“De digitale snelheidsmeter kruipt bijna spookachtig richting 300 km/h.”

Op het GP-circuit vraagt het motorkarakter van de nieuwe Turbo S om een andere aanpak. Op de langzamere passages, zoals de krappe rechterbocht voor de Kumho-bocht of bij het uitaccelereren van de NGK-chicane, verdwijnt de mentale marge die je normaal gesproken inbouwt. Vroeger moest je als bestuurder het moment waarop de turbodruk opkwam incalculeren. Nu kun je direct bij de apex weer op het gas. Dat verandert het ritme van de hele ronde.

Ongelimiteerd, niet ontembaar

Opvallend is hoe gretig de aandrijflijn zijn indrukwekkende power beschikbaar stelt. Ongeacht de gekozen versnelling of de bochtsnelheid, is de vermogensafgifte gelijkmatig en voorspelbaar. Dat lukt doordat Porsche er dankzij intensieve recuperatie in slaagt om altijd voldoende elektrische energie in de 1,9-kWh-accu achter de hand te houden.

Ondanks de spannende geluidseffecten en de hoge snelheden, is deze tracktest geen rollercoaster van spanning en sensatie. De totaalindruk wordt niet zozeer bepaald door klassieke sportwagenemoties, maar des te meer door de pure consequentie die de auto tentoonspreidt. Juist daaruit ontstaat een groot gevoel van vertrouwen, dat zich naadloos laat omzetten in snelheid. Ronduit absurd zijn de schijnbaar eindeloze krachtreserves. Op het rechte stuk van start-finish tikken we zelfs 260 km/h aan.

Als geniale tegenpool van de aandrijflijn ontpopt zich de reminstallatie, die met gigantische keramische composietschijven – 420 millimeter vóór, 410 millimeter achter – een negatieve acceleratie garandeert die zo mogelijk nog sensationeler en indrukwekkender is dan de voorwaartse drang. Ronde na ronde, inclusief de remblokmoordende haarspeldbocht aan het eind van het lange rechte stuk.

Het onderstel en de vierwielaandrijving houden het flamboyante karakter en de schijnbaar ongelimiteerde kracht in toom met een ongekende stabiliteit. Lastwissels blijven keurig beheersbaar, aan tractie is nooit gebrek en de vooras geeft ook tijdens acceleratie duidelijke feedback. Dat deze heerlijk analoog aanvoelende rijbeleving onder meer te danken is aan technische hoogstandjes als het elektrohydraulisch aangestuurde Porsche Dynamic Chassis Control, dat willen we nu even niet weten. Liever interpreteren we de strakke rit als een proeve van ons eigen kunnen …

Serieus in plaats van speels

Een eveneens op het circuit aanwezige BMW M2 CS zet het karakter van de Turbo S nog scherper neer. Vergeleken met de levendig kwispelende Beier werkt de Porsche zich superefficiënt en met maximale ernst door de snelle bochtencombinaties. De BMW maakt je constant aan het lachen, terwijl de 911 correct en serieus blijft als een Duitser van de oude stempel. Wij noemen dat misschien humorloos, onze oosterburen hebben het liever over Humorbefreit …

Juist in vergelijking met eerdere Turbo-generaties wordt duidelijk hoe sterk het concept is veranderd. Het klassieke turbogat was decennialang geen tekortkoming, maar onderdeel van de beleving; vraag het maar eens aan liefhebbers van oude 911's Turbo of geblazen Saabs ... Het zorgde voor spanning, verwachting en een helder gedefinieerd moment tijdens het gas geven. Dat tijdperk is bij deze 911 definitief voorbij.

Aan het einde van de sessies blijft vooral de indruk hangen van een auto die een complete motorcategorie opnieuw heeft gedefinieerd. Niet door agressiever te worden, maar door een vertraging te elimineren die ooit vanzelfsprekend was. De nieuwe 911 Turbo S accelereert niet alleen sneller, hij accelereert ook ánders. En precies daarin zit de echte breuk met het verleden. Fans van de klassieke turbobeleving vinden dat wellicht een verlies, objectief bezien hebben we te maken van een consequente doorontwikkeling van een principe.

Sneller dan 1:33,4 minuut gaan we vandaag niet – een uitstekende tijd, die met compromislozere banden waarschijnlijk nog scherper had kunnen zijn. We verlaten de Ring licht beneveld van de snelheid en met een geconcentreerde blik, maar zonder klamme handen.

Turbo S als relaxtherapie

De terugrit via de openbare weg maakt de Turbo S-ervaring compleet. Terwijl de turbo’s in deellast afkoelen en het onderstel - in rijmodus Normal - het asfalt achteloos onder zich door laat glijden, zakken wij weg in de welgevormde adaptieve sportstoelen. Zo wordt maar weer eens bevestigd hoe uitzonderlijk veelzijdig deze auto is.

Hoe moeiteloos hij hoge snelheden en onaardse acceleratietijden uit zijn mouw schudt en daarbij zelf de rust bewaart, ervaren we nog één keer op de A1 richting Keulen. Terwijl we luisteren naar het typische turbogeluid, kruipt de digitale snelheidsmeter bijna spookachtig richting 300 km/h. Een feit dat óók blijft hangen, is de instapprijs van bijna 356.000 euro. Om over de gebruikskosten nog maar te zwijgen …