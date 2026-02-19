Test: snelste Porsche 911 heeft één eigenschap waarvan puristen gaan huilen

Tests

De Turbo S is de meest prestigieuze Porsche 911. Het is dus groot nieuws als hij vernieuwd wordt. Dankzij een trucje blijft het vermogen blijft maar stijgen, de teller staat nu op 711 pk. Ook op tal van andere punten werd de auto geperfectioneerd.

De 911-dynastie is klein maar invloedrijk binnen Porsche. Modellen als de Cayenne verkopen beter, maar de 911 is het uithangbord van het merk. En binnen die machtige dynastie neemt de 911 Turbo S de toppositie in. Dat onderstreept hij met voortaan met nóg meer vermogen, een aangescherpt uiterlijk, actieve aerodynamica en een extreem sportief onderstel. Alle onderdelen werden tot in het kleinste detail nog eens onder de loep genomen en verbeterd.

Schrikken: hybridetechniek in 911 Turbo S

Ja, bij de facelift gebeurde er is iets wat trouwe 911-liefhebbers schrik aanjaagt. Zelfs de Turbo S heeft een kleine batterij en een elektromotor en is dus een (mild) hybride. Dat concept is misschien leuk voor Toyota-rijders, maar wat doet het in een 911? Eerst de theorie. Het 400V-systeem voegt maar liefst 61 pk toe. Dit gebeurt via twee elektrische turbo’s; eentje meer dan de 911 GTS met hetzelfde systeem. De T-Hybrid-aandrijflijn bestaat verder uit een compacte hoogvoltaccu van 1,9 kWh, net als in de 911 Carrera, en een achttraps PDK-transmissie met geïntegreerde elektromotor (82 pk, 188 Nm) die de kracht over alle vier de wielen verdeelt.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

0-100 in 2,5 s

Zelfs van de meest knorrige 911-fan, verwachten we dat alle twijfels over de nieuwe motor al na één druk op het gaspedaal verdwijnen. Zonder enige aarzeling schiet de Turbo S naar voren, hypergevoelig reageert hij op de bewegingen van je rechtervoet. De boxermotor met twee turbo's achterin zorgt in een enorm toerengebied (2300-6000 tpm) voor een machtig koppel van 800 Nm en levert adembenemende prestaties. Van 0 naar 100 km/h in 2,5 seconden, en vanuit stilstand naar 200 km/u in slechts 8,4 seconden. Ongelofelijk … Daarmee is de Turbo S de snelste 911 ooit.

Nog indrukwekkender dan deze cijfers is het verfijnde, krachtige geluid van de zescilinder en het perfect doseerbare vermogen. Ja, het is echt zo: zelfs je oma of schoonmoeder rijdt lachend weg in deze exclusieve sportwagen. Het samenspel tussen de motor en de versnellingsbak is zo goed en zo fijngevoelig dat zelfs het kleinste tikje op het gaspedaal onmiddellijk precies zoveel vermogen levert als de bestuurder op dat moment wil. Dat geeft een gevoel van absolute controle.

Nooit aan zijn grenzen

Minstens zo indrukwekkend is dat de 911 elke stuurbeweging onvoorwaardelijk volgt en zelfs het kleinste rukje feilloos en precies omzet in een richtingsverandering. Dankzij de nieuwe, door het 400-volt-boordnet gevoede rolstabilisatie (PDCC) biedt de Turbo S optimale feedback en maximale stabiliteit.

Al in de eerste snelle bocht krijg je een rotsvast vertrouwen in de capaciteiten van de 911 en bij elke volgende bocht stijgt dat vertrouwen verder. De kans is minimaal dat je op de openbare weg ooit tegen de grenzen van deze Porsche aanloopt, tenzij de bestuurder zelf schaamteloos overmoedig wordt. Er is altijd nog wel ergens vermogen dat je niet benut; het dynamische potentieel lijkt oneindig. De actieve stabilisatoren beperken niet alleen het overhellen in bochten, maar verbeteren samen met de achterasbesturing en het sperdifferentieel ook de wendbaarheid. En wie toch te hard gaat, kan altijd rekenen op de standvastige keramische remmen. Ook de nieuwe Pirelli P Zero R-banden hebben een hoofdrol.

Bij een minder dynamische rijstijl biedt het onderstel van de Turbo S bovendien verrassend veel comfort. Dankzij de liftfunctie aan de vooras gaat de neus in slechts 3,5 seconden genoeg omhoog om probleemloos over drempels te rijden.

Porsche 911 Turbo S prijs

Een sportwagen met zoveel vermogen vraagt om een aerodynamica die tot in de puntjes klopt. De Turbo S beschikt daarom over actieve, verticaal geplaatste koelluchtkleppen in de neus, een actieve diffuser, een verstelbare voorspoilerlip en een uitschuifbare, kantelbare achtervleugel. In hun meest efficiënte stand zorgen ze samen voor tien procent minder luchtweerstand dan bij het pre-faceliftmodel.

Vanwege de nieuwe onderdelen, de versterkte veiligheidskooi en de hybride-componenten nam het gewicht van de Turbo S toe met 85 kilo. Daar staat een extra vermogen tegenover van 61 pk. Daardoor voelt de Turbo S zelfs lichter aan dan zijn voorganger. De hoogte en hellingshoek van de grote Turbo-achtervleugel zijn variabel. Staat de vleugel rechtop in de wind, dan wordt de topsnelheid beperkt tot 290 km/h om de 325 mm brede achterbanden niet te overbelasten.

Je herkent de Turbo S aan zijn kenmerkende uiterlijk: hij heeft een grotere spoorbreedte dan de Carrera-versies, luchtinlaten in de flanken en uitstroomopeningen in de achterbumper. Nieuw is het titanium sportuitlaatsysteem, dat optioneel leverbaar is met ovale titanium uitlaatsierstukken. De 911 Turbo S onderstreept zijn koppositie niet alleen met zijn extreem veelzijdige karakter, dat hem geschikt maakt voor lange snelwegritten én voor snelle rondes op het circuit. Ook de prijs van ruim 3,5 ton euro doet een duit in het zakje. Hij is er niet alleen als coupé, maar ook als cabriolet. In dat laatste geval betaal je 366.180 euro.



Conclusie

De gefacelifte Porsche 911 Turbo S vervult zijn rol als topmodel met verve. Hij combineert opnieuw pure kracht met briljante rijeigenschappen, en je levert niets in op comfort en dagelijkse bruikbaarheid. De prijs maakt al net zoveel indruk …