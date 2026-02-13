Waarom Porsche plotseling overweegt de elektrische Boxster en Cayman te schrappen

Nieuws

Crisisoverleg in Zuffenhausen: volgens bronnen bespreekt de top van Porsche op dit moment of de volledig elektrische 718 Boxster en Cayman definitief worden geschrapt.

De timing is opvallend, want juist deze modellen moesten het sportieve uithangbord van Porsche’s elektrische toekomst worden. Toch lijken oplopende kosten, technische uitdagingen en tegenvallende marktomstandigheden roet in het eten te gooien.

Spionagebeelden van de Porsche Cayman (bovenste foto's) en de Porsche Boxster (onderste foto's)

Laatste kans Private lease nu de Toyota Aygo X Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease. Ontdek ‘m nu

Topoverleg over toekomst 718

De hoogste leiding van Porsche is bijeen om de knoop door te hakken over de toekomst van de elektrische 718-tweeling. Het project kampt al langer met ontwikkelingsproblemen en stijgende kosten, iets waarover ook de nieuwe CEO Michael Leiters zich moet buigen.

Oorspronkelijk zouden de volgende generatie Boxster en Cayman volledig elektrisch worden. De huidige benzineversies zijn immers al uit productie. Later verscheen het bericht dat een brandstofvariant toch terugkeert als luxe nichemodel. Zie bericht hieronder.

Verkoopdruk en realiteit

Hoewel Porsche in de Verenigde Staten een recordjaar noteerde, daalde de wereldwijde verkoop met 10 procent ten opzichte van 2024. Tegelijkertijd vertoonde de Amerikaanse EV-markt in 2025 een lichte krimp, waardoor de vraag rijst of dit het juiste moment is voor een dure, volledig elektrische sportwagen.

In Europa zijn geëlektrificeerde Porsche juist populair. In 2025 was één op de drie verkochte Porsches op ons continent volledig elektrisch en inclusief plug-in hybrides bestond zelfs bijna 58 procent van de Europese afzet uit geëlektrificeerde modellen.

Dat lijkt haaks te staan op twijfel rond een elektrische Porsche 718, maar het verschil zit in het type auto. Een elektrische Taycan of Macan spreekt een veel bredere doelgroep aan dan een compacte, pure sportwagen met alleen een elektromotor. Juist dat nichekarakter maakt de businesscase voor een volledig elektrische Boxster of Cayman een stuk ingewikkelder.

Wordt het wel een 'echte' 718?

Naast de financiële en strategische afwegingen speelt er nog een ander, minstens zo groot vraagstuk: de identiteit van de Porsche 718 zelf.

De Cayman staat bekend als misschien wel de meest pure Porsche van het gamma. Minder iconisch dan de Porsche 911, maar door kenners geroemd om zijn balans, stuurgevoel en analoge karakter.

Juist dat analoge gevoel vormt de grootste uitdaging. Een elektrische sportwagen kan profiteren van een laag zwaartepunt en directe koppelafgifte, maar het karakter moet grotendeels worden geprogrammeerd. Denk aan gesimuleerde schakelmomenten of kunstmatige motorgeluiden - technieken waarvan het maar de vraag is of puristen die accepteren. Voor hen hoort bij een Boxster of Cayman het karakter van een benzinemotor, en dan het liefst een hoogtoerige boxer.

Porsche ontwikkelde zelfs een systeem met nepversnellingen, vergelijkbaar met dat van de Hyundai Ioniq 5 N, om het rijgevoel te versterken. De vraag is alleen of dat voldoende is om liefhebbers echt in een elektrische sportwagen te krijgen.

Ook gewicht probleem

Daar komt nog een praktisch probleem bij: het gewicht. Porsche mikt op minder dan 1800 kilo. Voor een elektrische sportwagen met accupakket is dat ambitieus, zeker als ook de rijeigenschappen aan de merkstandaard moeten voldoen.

Door al deze obstakels lijkt een andere route aantrekkelijker: het bestaande concept van de 718 verfijnen, het chassis en interieur verbeteren, het design aanscherpen en mogelijk vasthouden aan een benzinemotor. Of als tussenstap een hybride aandrijflijn introduceren. Daarin ging de 911 zijn kleine broers al voor.

Of de stekker er daadwerkelijk uitgaat, wordt mogelijk op korte termijn duidelijk. Eén ding staat vast: wat Porsche hier beslist, zegt veel over de koers die het sportwagenmerk de komende jaren wil varen.