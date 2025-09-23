Toyota grijpt in: zuinigste hybride auto’s worden massaal verkeerd gebruikt

Nieuws

Toyota staat bekend om zijn zuinige hybrides, maar de plug-in hybrides van de Japanners zijn nog zuiniger. Dan moet je wel de batterij opladen en dat doen veel klanten niet. Toyota heeft daar een oplossing voor gevonden.

Plug-in hybrides zijn ontworpen om het beste van twee werelden te combineren: een elektromotor voor korte ritjes en een benzinemotor voor lange afstanden. Maar in de praktijk blijkt dat veel bestuurders hun plug-in hybrides helemaal niet opladen. Ze rijden dus rond met de extra kilo’s accu en elektronica, zonder daar voordeel uit te halen. Toyota merkte dat ook en gaat er iets aan doen.

Gamification als oplossing

Het merk besluit het probleem niet met hardware, maar met psychologie aan te pakken. Dat doet Toyota via hun app. Daar hebben de Japanners een prototypefunctie met de naam ChargeMinder gelanceerd. Die maakt van opladen een soort spelletje. Eigenaren krijgen pushmeldingen op precies het juiste moment, worden beloond met complimentjes en kunnen zelfs quizjes doen om meer te leren over hun auto.

10 procent vaker

De aanpak werd getest in Japan en de Verenigde Staten. Het resultaat? PHEV-rijders laadden gemiddeld 10 procent vaker op, en de tevredenheid over hun auto steeg met maar liefst 16 procentpunt. Het geheim zit in de timing: gerichte herinneringen bleken tot 50 procent effectiever dan de standaardmeldingen die mensen toch al snel wegklikken.

Toekomstmuziek

Volgens Toyota is dit geen gimmick, maar serieuze gedragswetenschap. Wie zijn PHEV niet oplaadt, rijdt feitelijk in een inefficiënte hybride. Door er een spelletje van te maken, vergroot Toyota de kans dat mensen hun auto wél gebruiken zoals bedoeld.



De proef lijkt geslaagd, dus de kans is groot dat ChargeMinder straks in de Toyota-app komt te staan. En wie weet helpt de functie jou straks om je plug-in hybride Toyota Prius, C-HR of RAV4 wat vaker in te pluggen.