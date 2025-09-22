Tweedehands EV van 10.000 euro? Dit nadeel hebben ze allemaal

Nieuws

Een kwart van de Nederlanders wil maximaal 10.000 euro uitgeven voor een tweedehands EV, zocht Marktplaats uit. Maar veel keuze in modellen heb je dan niet. Wij struinden het aanbod op marktplaats.nl af.

Elk jaar vraagt Marktplaats aan consumenten of ze een elektrische auto overwegen. Steeds meer Nederlanders blijken dat te doen. Dankzij een betere actieradius, snellere laadtijden en dalende prijzen worden EV’s steeds aantrekkelijker.

In 2024 zei slechts 13 procent dat het waarschijnlijk is dat ze binnen 5 jaar een elektrische auto zullen aanschaffen. Dat percentage groeide dit jaar naar 20 procent. Toch ziet overgrote deel van de ondervraagden – 59 procent - zo’n stekkerauto nog steeds niet zitten.

Elektrisch rijden raakt meer ingeburgerd

De hoge aanschafprijs, beperkte actieradius en het aantal laadstations zijn de belangrijkste redenen om geen EV te kopen. Dat was in 2024 ook zo, maar de percentages dalen. Heel langzaam raken de Nederlanders dus vertrouwd met elektrisch rijden.

3 redenen om geen EV te kopen

Hoge aanschafprijs (61%, was 66%) Beperkte actieradius (30%, was 37%) Te weinig laadstations (17%, was 21%)

Dit willen Nederlanders betalen voor een EV

Marktplaats vroeg ook hoeveel Nederlanders bereid zijn te betalen voor een tweedehands elektrische auto. De meesten kiezen voor een bedrag tussen de 10.000 en 20.000 euro. Een kwart (25%) wil minder dan 10.000 euro betalen, en iets minder mensen (23%) vinden tussen de 20.000 en 30.000 euro nog acceptabel.

Tweedehands elektrische auto van 10.000 euro

Wij namen de 25 procent die maximaal 10.000 euro willen uitgeven als uitgangspunt. Als ze op Marktplaats gaan speuren, wat krijgen ze dan? Twee modellen springen eruit: het aanbod van gebruikte Nissans Leaf en Renaults Zoe voor minder dan 10.000 euro is groot.

Over het algemeen is de actieradius van de aangeboden auto’s beperkt. De eerste Nissan Leaf (occasion) haalde maar 160 kilometer, na een facelift steeg de range naar 240 kilometer. De tweede generatie uit 2018 kreeg wél een acceptabele range (385 km), maar de occasion-prijzen van dit model liggen nog boven de 10.000 euro.

Ook een gebruikte Volkswagen e-Golf behoort tot de mogelijkheden als je 10.000 euro wel genoeg vindt voor een tweedehands EV. Maar de e-Golf heeft een beperkte actieradius van 150 kilometer. Datzelfde geldt voor de tweedehands BMW i3, waarmee je met wat geluk 125 kilometer uit een batterijlading haalde.

Liefhebbers van de wat oenig ogende drieling Citroën e-Zero, Peugeot e-On en Mitsubishi i-Miev (wie kent ze nog) komen prima aan hun trekken voor minder dan 10.000 euro. Maar ook hier geldt: erg ver kom je niet op een batterijlading. Je mag blij zijn met 100 kilometer. De elektrische Smart Fortwo duikt eveneens vaak op in het tweedehands aanbod op Marktplaats.



Analyse door Marktplaats

Marktplaats is positief over de vraag naar tweedehands EV’s. De prijzen dalen, terwijl Nederlanders bereid zijn meer te betalen. Michiel Aker, Head of Mobility bij Marktplaats: “Van december 2023 tot augustus 2025 hebben we het aanbod zien verdubbelen van ruim 11.500 EV’s naar 20.300, waarbij de meeste groei dit jaar te zien was. We verwachten dat het stijgende aanbod de prijs verder zal drukken.”