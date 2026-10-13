Herfstvakantie 2026: op deze dagen sta je muurvast in Nederland, Duitsland en Frankrijk

Nieuws

Nederland, Duitsland, Frankrijk en België gaan dit najaar bijna tegelijk op herfstvakantie. Wie de verkeerde dag kiest, staat al snel uren stil, op de heenweg én op de terugweg.

De schoolvakanties in de verschillende landen overlappen elkaar grotendeels. Regio Midden en Zuid hebben vanaf vrijdagmiddag 16 oktober 1een week vakantie, net als Frankrijk en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook in Franstalig België zijn de scholen vanaf dat moment vrij. Daar komen in Duitsland nog ruim duizend wegwerkzaamheden op de autobahn bij, en ook in Nederland gaan belangrijke wegen dicht. Toch is het niet elke dag even erg: er zijn drie momenten waarop de drukte het hoogst oploopt.

Vrijdag de zwaarste dag

Volgens de ANWB ontstaan de eerste files op vrijdag 16 oktober in Nederland al rond het middaguur, met een piek rond 16.30 uur. Vooral de A2 en A27 vanaf Utrecht richting het zuiden en de A1 en A12 richting het oosten lopen vol. Ook in Frankrijk is vrijdag de 16de de drukste dag. Bison Futé, de Franse verkeersdienst, raadt aan om de A2 vanaf de Belgische grens tussen 16.00 en 20.00 uur te mijden, net als de A1 tussen Lille en Parijs tussen 16.00 en 19.00 uur. Wie doorrijdt richting de Middellandse Zee, kan op de A7 tussen Orange en Marseille tussen 16.00 en 20.00 uur vaststaan.

Onhandige timing

Uitgerekend het eerste weekend van de herfstvakantie gaan twee routes naar het zuiden dicht. De A59 is van vrijdag 16 oktober 21.00 uur tot maandag 26 oktober 05.00 uur afgesloten tussen Oosterhout en Waalwijk, inclusief de op- en afritten van knooppunt Hooipolder naar de A27. Rijkswaterstaat rekent op 30 tot 60 minuten extra reistijd. Daarnaast is de A67 van Eindhoven richting Antwerpen van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur dicht tussen knooppunt De Hogt en Eersel. Daarom moet verkeer naar België via de A58 en de A16 omrijden.

Zaterdag 17 oktober: Parijs loopt vol

Op 17 oktober is het eveneens druk op de wegen, vooral in Frankrijk. Rond Parijs staan de Fransen vanaf halverwege de ochtend tot het begin van de middag in de rij voor de tolpoorten van de A10 en de A6, de routes richting het westen en het zuiden. Bison Futé adviseert om vóór 8.00 uur of na 15.00 uur langs de Franse hoofdstad te rijden.

Ook vanuit Duitsland wordt veel verkeer verwacht, aangezien datzelfde weekend (16-18 oktober) de herfstvakantie begint in onder meer Noordrijn-Westfalen, Berlijn, Hamburg en Brandenburg.

24 en 25 oktober: heen en terug

Een week later, vanaf 23 oktober, is het opnieuw raak, maar dan in twee richtingen. Midden- en Zuid-Nederland komen terug van vakantie, net als vakantiegangers uit onder meer Nedersaksen, Bremen en Sleeswijk-Holstein.

Tegelijk vertrekken de gezinnen uit de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, waar de vakantie op maandag 26 oktober begint. De verkeersdiensten hebben voor dit weekend nog geen prognose gepubliceerd, maar een druk weekend op de wegen is zeker niet ondenkbaar.

Allerheiligen: de laatste klap

Het laatste drukke moment valt rond Allerheiligen, dat dit jaar op zondag 1 november valt. Frankrijk, Franstalig België en Noordrijn-Westfalen sluiten dan hun vakantie af en rijden naar huis, terwijl Beieren en Vlaanderen juist vanaf dat moment vakantie hebben.

Rond München en richting de Alpen kan het daardoor extra druk worden. Wie naar Oostenrijk of Italië rijdt, krijgt bovendien te maken met de Brennerroute, waar de renovatie van de Luegbrücke het verkeer al maanden ophoudt.

Wie flexibel is, wint dus vooral door de vrijdagmiddag en de zaterdagochtend over te slaan. Een dag later vertrekken voelt misschien als verloren vakantie, maar het scheelt al snel een paar uur in de file.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE

Overzicht: waar en wanneer is het druk