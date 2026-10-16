Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 42 (2026)

Nieuws

De afgelopen week was Stellantis-week. De ene na de andere geweldige conceptcar zag het licht, maar Lancia lijkt ten dode opgeschreven. Goed nieuws, slecht nieuws, Top en flop.

Top - Is er dan toch hoop voor Alfa Romeo?

Alfa Romeo toont eindelijk weer een teken van leven, en hoe. De Cuorerosso betreft een designstudie die de richting van toekomstige modellen moet aangeven. Italiaans design? Nee, de Cuorerosso werd getekend door een Nederlander.

Top - Dit is de DS die er al 9 jaar had moeten zijn

Het blijft gek: je noemt een heel merk naar misschien wel de mooiste auto aller tijden (Citroën DS), maar laat dat niet terugkomen in je design. De verkoopcijfers schreeuwen om een koerswijziging, die er met de DS F3VER concept eindelijk lijkt te komen. Als het maar niet te laat is ...

Top - Kijk Ferrari, zo kan het ook

De elektrische Ferrari Luce werd kil ontvangen. En de auto doet ons vrezen voor het ontwerp van Ferrari's volgende EV. Misschien dat de Italianen wat inspiratie kunnen opdoen bij hun Franse collega's van Alpine.

Flop - Toekomst Lancia aan zijden draadje

Zelden was een CEO zo eerlijk: als de Lancia Gamma geen succes wordt, is het volgens Arnaud Belloni over en uit voor het merk. Een gek idee dat dit misschien wel de laatste keer is dat we een nieuwe Lancia testen ... Lees onze bevindingen en oordeel zelf over de overlevingskansen.

Flop - Voorlopig geen echt goedkope Peugeot

Toen het doek van de Citroën 2CV ging, dachten we aan alle betaalbare auto's waarmee landgenoot Peugeot tot voor kort naam maakte. Maar de baas van het merk helpt ons en jullie uit de droom: er komt geen spotgoedkope Peugeot-afgeleide. Daar heeft hij zo zijn redenen voor, vertelt hij in een exclusief gesprek.

Flop - Skoda Epiq nu al duurder

De prijslijst van de Skoda Epiq is vernieuwd. Er komt een aandrijflijn bij, uitvoeringen veranderen en meerdere prijzen gaan omhoog. Vooral die prijsverhogingen doen pijn.