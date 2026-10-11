Dutch design: de Alfa Romeo Cuorerosso

Nieuws

Met de spectaculair vormgegeven Cuorerosso blikt Alfa Romeo vooruit op nieuwe modellen. En het lijkt erop dat de geweldige 2.9 liter V6 uit de huidige Quadrifoglio-modellen nog niet met pensioen hoeft.

Alfa Romeo toont eindelijk weer een teken van leven, en hoe. De Cuorerosso betreft een designstudie die de richting van toekomstige modellen moet aangeven, er zijn geen - helaas - concrete productieplannen. Met de 4,70 meter lange coupé geeft de Nederlandse ontwerper Bob Romkes, na de 33 Stradale, opnieuw een hoopvol visitekaartje af richting Alfisti. Ook geeft het studiemodel een inkijkje in de toekomstige aandrijfstrategie van het merk: Alfa Romeo wil verschillende elektrische en hybride aandrijflijnen blijven aanbieden.

De Cuorerosso is dus nadrukkelijk geen voorproefje van één specifiek productiemodel, maar een manifest voor de toekomstige vormgeving en techniek van Alfa Romeo. De ontwerpstudie draait om drie elementen die het merk als kenmerkend beschouwt: de Italiaanse designtraditie, sportiviteit en de kleur rood.

Tip De CUPRA Tavascan nu vanaf € 39.990 De CUPRA Tavascan biedt tot 550 km¹ bereik met 77 kWh accu. Ontvang nu een inruilpremie van € 2.000 op voorraadmodellen. Ontdek nu

De naam Cuorerosso verwijst naar het Italiaanse woord voor hart en naar de rode kleur die al decennialang met Alfa Romeo wordt geassocieerd.

Coupé met Quadrifoglio-ambities

Met een lengte van 4,70 meter, een breedte van 1,98 meter en een hoogte van slechts 1,33 meter heeft de Cuorerosso de proporties van een lage, brede sportwagen. Het studiemodel biedt plaats aan vier inzittenden en combineert volgens Alfa Romeo de elegantie van een Gran Turismo met de uitstraling van een supercar.

Opvallende details zijn de karakteristieke driehoekige grille, de wigvormige carrosserie en de afgesneden achterkant. Deze 'coda tronca' is een traditioneel Alfa Romeo-ontwerpelement. De luchtweerstandscoëfficiënt bedraagt volgens het merk 0,28. De auto heeft bovendien luchtvering en koolstofkeramische remmen van Brembo.



Elektrisch én hybride

De conceptauto onderstreept dat Alfa Romeo niet voor één aandrijftechniek kiest. Toekomstige modellen moeten afhankelijk van hun marktsegment en gebruiksdoel leverbaar worden met volledig elektrische, plug-inhybride, mild-hybride en reguliere hybride aandrijflijnen.

Alfa Romeo schetst voor de Cuorerosso ook een mogelijke sportieve aandrijfconfiguratie: een 2,9-liter V6-benzinemotor met full-hybridtechniek en vierwielaandrijving. Het merk presenteert dit als een mogelijke technische invulling, niet als een definitieve specificatie voor een productiemodel.

Binnenin combineert de Cuorerosso digitale techniek met fysieke bedieningselementen. De instrumenten vóór de bestuurder kunnen zich aanpassen aan de gekozen rijmodus. In de meest op rijden gerichte stand wordt de hoeveelheid informatie teruggebracht, zodat de bestuurder zich meer op de weg kan concentreren.

Met de ontwerpfilosofie Bellezza Necessaria – noodzakelijke schoonheid – wil Alfa Romeo overbodige details vermijden en vormgeving, functionaliteit en technologie samenbrengen. Wanneer en in welke vorm de ideeën van de Cuorerosso in productiemodellen verschijnen, is nog niet bekend.

