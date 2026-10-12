Dit zijn de allermooiste Alfa Romeo's ooit gebouwd

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De Alfa Romeo Cuorerosso conceptcar is ouderwets mooi én bovendien getekend door de Nederlandse ontwerper Bob Romkes. Wij doken in de archieven van het roemruchte merk uit Milaan en ontdekten nog meer pareltjes. (deel 2)



1964 Giulia TZ2

TZ is de afkorting voor ‘Tubolare Zagato’ en ‘2’ staat voor de tweede versie van de door Zagato gebouwde sportwagen voor Alfa Romeo. Die zette die mooie polyester koets op een bijzonder licht buizenframe, wat de naam ‘tubolare’ (buisvormig) verklaart. De afgehakte ‘coda tronca’ achterkant was gunstig voor de aerodynamica. Van de oorspronkelijke TZ verlieten 112 stuks de fabriekspoort, maar de TZ2 kwam niet verder dan 12. Dat waren, in tegenstelling tot z’n voorganger, allemaal competitiewagens.

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1966 Spider ‘Duetto’

De Alfa Romeo spider was in steeds evoluerende vorm te koop van 1966 tot 1993, maar de eerste variant is veruit de sierlijkste. Zijn bijnaam was ‘osso de sepia’, wat achterkant van de inktvis betekent. De achterzijde lijkt dan ook op zo’n inktvisschild dat je weleens op het strand vindt en waar kanaries dol op zijn. De Duetto-naam bleef hangen, maar die was alleen bestemd voor de 1600. Als 1750 heette de Spider ‘Veloce’ en ‘Junior’ was gereserveerd voor de 1300-versie.

1967 33 Stradale

De mooiste auto ooit? Toen hij nieuw was in elk geval wel de duurste die je op dat moment kon kopen. Dat maakte het bepaald geen hardloper en bij 18 stuks stopte de teller. De 33 Stradale (‘straat’) was de door Franco Scaglione getekende wegversie van de Tipo 33 die eind jaren 60 de circuits onveilig maakte. Een onverkocht chassis diende als basis voor de Alfa Romeo Carabo conceptcar (zie inzet) van Marcello Gandini. Deze sportwagen met wigvorm was bepalend voor alle supercars tot en met hedendaagse Lamborghini’s. De originele Tipo 33 was de inspiratie voor de 4C van 2011, de nieuwe 33 Stradale én de recente GMA T.33 van Gordon Murray.

1997 156

De 156 is misschien niet zo mooi of bijzonder als de andere auto’s in deze top 10, maar vergeleken met andere D-segmenters in 1997 leek deze berlina wel van een andere planeet. Verborgen achterdeurgrepen gaven de sedan een coupé-uitstraling en ook de later toegevoegde Sportwagon was veruit de mooiste in zijn klasse. Verkrijgbaar als vier- en zescilinder, en zelfs de beroemde letters ‘GTA’ werden voor het snelle topmodel afgestoft. Hij stuurde bovendien ongehoord fijn voor een voorwielaandrijver. Voor een auto waarvan er zoveel (ca. 680.000) zijn gemaakt, zijn er opmerkelijk weinig overgebleven. Roestpreventie was grotendeels absent, en heel wat 156’s vielen ten prooi aan terminale corrosie van de onderzijde.

2006 8C Competizione

Toen Alfa Romeo het doek van de koolstofvezel body van de 8C Competizione aftrok, stonden kopers met hun chequeboekjes in de rij. Eindelijk weer een échte sportwagen van Alfa die geen omgekatte Fiat was. Wel deelde de 8C de nodige onderdelen - waaronder de V8-motor - met Maserati, dat de Alfa ook bouwde. De oplage was beperkt tot 500 exemplaren, waardoor de meeste geïnteresseerden pech hadden. Voor die groep volgde later een Spiderversie, maar door de wereldwijde financiële crisis stokte de verkoop bij 329 van de 500 geplande exemplaren. Wolfgang Egger, de man die de bloedmooie 8C ontwierp, is nu verantwoordelijk voor – vul hier uw bijvoeglijk naamwoord in - BYD’s en Yangwangs.