Dit zijn de allermooiste Alfa Romeo's ooit gebouwd

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De spectaculaire Alfa Romeo 33 Stradale van de Nederlandse ontwerper Bob Romkes past naadloos in het rijtje met mooiste Alfa’s ooit. Wij doken in de archieven van het roemruchte merk uit Milaan en ontdekten deze pareltjes. (deel 1)

1937 8C 2900 B Touring Berlinetta



In de jaren 30 maakte Alfa Romeo een aantal auto’s met 8C-aanduiding, wat staat voor ‘8 Cilindri’. De eerste 8C’s waren raceauto’s met 2300cc-motor, later bouwde het merk ook straatversies op basis van deze motor-chassiscombinatie. In 1937 verscheen de 8C 2900, met 2905 cc inhoud. We kunnen hier makkelijk ‘10 mooiste’ 8C’s 2900 opnoemen, maar beperken ons tot de 2900 B Touring Berlinetta. Die was niet alleen wonderschoon, sommige eigenaren plakten er gewoon een racenummer op. Een van de vijf gebouwde exemplaren won in 1947 zelfs de Mille Miglia.

1952 1900 C52 ‘Disco Volante’

Begin jaren ’50 bouwden Alfa Romeo en Carrozzeria Touring een kleine serie experimentele sportwagens waarbij tests in de windtunnel de vorm bepaalden. De auto’s kregen door hun exotische uiterlijk al snel de bijnaam ‘Disco Volante’, dat ‘Vliegende schotel’ betekent. Eén exemplaar werd omgebouwd tot een gestroomlijnde coupé, maar dat deed niet veel goed voor de esthetiek. Wel zou de Disco Volante model staan voor de Jaguar D- en E-Type. In 2012 presenteerde Touring een moderne en zeer geslaagde interpretatie op basis van de 8C Competizione.

1953-1955 BAT (Berlina Aerodinamica Tecnica)

Toen Alfa Romeo naar Bertone belde met de vraag om wat experimentele modellen te tekenen met de nadruk op aerodynamica, kon de directie vast niet bevroeden dat ontwerper Franco Scaglione met de BAT 5 (1953), BAT 7 (1954) en BAT 9 (1955) zou komen. De revolutionaire resultaten leken meer op sculpturen dan op auto’s, maar de missie was geslaagd. Met name de BAT 7 heeft een absurd lage Cw-waarde (0,19). Zeventig jaar later komt alleen de Xiaomi SU7 (0,195) daarbij in de buurt.

1954 2000 Sportiva

Qua schoonheid grossierde Alfa Romeo in de jaren 50 in geslaagde modellen en de 2000 Sportiva was hierop geen uitzondering. Onder de sierlijke motorkap huisde een tweeliter viercilindermotor met dubbele nokkenas, goed voor zo’n 140 pk. De bedoeling was om er 100 te bouwen, maar een aluminium carrosserie op een buizenframe was mogelijk te ambitieus (lees: te duur) voor zo’n grote oplage. Ook ging de focus bij Alfa Romeo al snel uit naar massaproductie van minder exotische modellen. Helaas bleef het daarom bij twee stuks, maar veel ontwerpdetails vonden hun weg naar de zeer succesvolle Giulietta Sprint.

1957-1965 Giulietta en Giulia Sprint Speciale (SS)

Op basis van de Alfa Romeo Giulietta én de lessen in luchtweerstand van de BAT-conceptauto’s ontwierp Scaglione halverwege de jaren 50 de Sprint Speciale, die een Cw-waarde had van 0,28. De SS was een sportwagen voor op de weg én het circuit. Ondanks het bescheiden vermogen van 100 pk, haalde hij een top van 200 km/h. Na 1366 Giulietta’s SS werd deze in 1963 opgevolgd door de Giulia SS. Die had meer (1570 cc) motorinhoud en meer vermogen. Omdat Giulietta een verkleinwoord is van Giulia, leek die laatste naam een geschikt vervolg. Van die ‘meer volwassen’ versie liepen 1400 van de band.

