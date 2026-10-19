Steeds meer automobilisten krijgen deze boete van 440 euro, en dat komt door één verandering

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Het CJIB verstuurt steeds meer verkeersboetes, maar bij één overtreding is de stijging wel heel groot. Dat is geen toeval ...

Tussen mei en augustus schreef de overheidsinstantie 2,77 miljoen verkeersboetes uit, meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo werd er 81.277 keer door rood gereden, een stijging van 20 procent, en reden 11.217 voertuigen een zero-emissiezone in waar ze niet mochten komen. Volgens het CJIB komt een deel van die toename doordat er steeds meer automatische controles zijn. Bij één overtreding springt dat er wel heel duidelijk uit.

Ruim de helft meer boetes

Die overtreding is het vasthouden van een telefoon in het verkeer. Daarvoor schreef het CJIB in dezelfde vier maanden 123.930 boetes uit, tegenover 79.329 een jaar eerder. Dat is een stijging van ruim 56 procent. In dat cijfer zitten zowel automobilisten als fietsers, maar voor wie achter het stuur wordt betrapt, is de rekening het hoogst. Een automobilist met een telefoon in de hand betaalt 440 euro, een fietser 170 euro.

De camera die meekijkt

De oorzaak is volgens het ministerie volledig de focusflitser. Die camera is speciaal gemaakt om bestuurders te betrappen die een telefoon of ander mobiel apparaat vasthouden. Ziet het systeem zo'n apparaat in de hand van de bestuurder, dan gaat de foto naar het CJIB, waar een handhaver de beelden nog eens controleert. Pas als duidelijk is dat de bestuurder echt iets vasthield, volgt een boete. De focusflitsers zijn makkelijk te verplaatsen en duiken daardoor steeds op andere plekken in het land op. Er staan er nu zo'n veertig, en dat aantal groeit naar vijftig.

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Boete voor de eigenaar

Omdat de focusflitser niemand aanhoudt, gaat de boete naar de kentekenhouder. Wie zijn auto uitleent, kan de rekening van 440 euro dus zelf op de mat krijgen. En met tien extra focusflitsers op komst wordt de kans daarop alleen maar groter.