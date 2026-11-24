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Deze week vriest het in een groot deel van Nederland, en dat merken veel automobilisten niet alleen aan hun ruiten. Bij het instappen gaat bij velen ineens een oranje lampje op het dashboard branden, terwijl er de dag ervoor nog niets aan de hand was.

Het lampje zit op vrijwel elke auto van de afgelopen ruim tien jaar, want sinds november 2014 is het systeem erachter verplicht op elke nieuwe personenauto in de Europese Unie. Veel mensen denken bij het zien ervan meteen aan een lekke band of een storing. Toch is er in veel gevallen helemaal niets kapot.

Koude lucht krimpt

Het gaat om het lampje van de bandenspanningscontrole: een geel of oranje symbool van een doorgesneden band met een uitroepteken erin. Lucht krimpt als het kouder wordt, en daardoor daalt de druk in je banden. Als vuistregel geldt ongeveer 0,1 bar per 10 graden, bandenfabrikant Continental noemt 0,07 tot 0,14 bar.

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Heb je je banden in de nazomer bij 25 graden opgepompt en vriest het 's nachts 5 graden, dan zit je zomaar 0,3 bar lager. Dat kan net genoeg zijn om het systeem te laten waarschuwen. Sommige autofabrikanten noemen dit zelf ook in hun instructieboekjes: het lampje kan bij koud weer gaan branden, zonder dat het systeem stuk is.



Niet kapot, wel even pompen

Negeren is geen goed idee. Een te zachte band geeft minder grip en een langere remweg, en kost ook extra brandstof of stroom. Pomp je banden daarom op bij een tankstation. Meet bij voorkeur met koude banden, dus na hooguit een kort ritje. De juiste waarde staat meestal op een sticker in de deurstijl of het tankklepje, of in het instructieboekje.

Bij sommige auto's moet je het systeem daarna nog resetten, ook dat staat in het instructieboekje. Gaat het lampje na het oppompen niet uit, of brandt het binnen een paar dagen opnieuw? Dan is er waarschijnlijk wel iets aan de hand, zoals een langzaam lek, en is een bezoek aan de garage verstandig.

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Veel auto's rijden al te zacht

Ook los van de kou rijden veel automobilisten met te zachte banden. Bij bijna 15 procent van de apk-keuringen in 2025 moest de keurmeester de bandenspanning bijstellen, blijkt uit cijfers die de RDW, de dienst die de apk regelt, aan het tv-programma Kassa gaf. De RDW raadt daarom aan om minstens elke twee maanden zelf je bandenspanning te controleren. Wie nu bijpompt, is overigens niet voor de hele winter klaar: bij de volgende vorstperiode kan het lampje zomaar opnieuw aangaan.