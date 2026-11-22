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Het is nu definitief: de wegenbelasting gaat per 1 januari omhoog, en alle provincies hebben inmiddels bepaald hoeveel ze daar zelf bovenop zetten. Hoeveel je precies betaalt, hangt sterk af van waar je woont.

Het Rijk past de motorrijtuigenbelasting, beter bekend als wegenbelasting, ieder jaar aan de inflatie aan. Volgens het Belastingplan 2027 gaat het tarief daardoor per 1 januari met ongeveer 2,6 procent omhoog. Voor een middelgrote benzineauto van zo'n 1400 kilo komt dat neer op 15 tot 20 euro extra per jaar.

Acht provincies doen er nog een schepje bovenop

Een deel van je wegenbelasting gaat niet naar het Rijk, maar naar je provincie. Die opslag heet opcenten: een percentage dat de provincie rekent over een vast basisbedrag, dat afhangt van het gewicht en de brandstof van je auto. Rekent een provincie 100 opcenten, dan betaal je dat basisbedrag precies één keer. Elke provincie bepaalt zelf hoeveel opcenten ze vraagt.

Acht provincies verhogen hun opcenten in 2027: Zuid-Holland, Gelderland, Friesland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Overijssel. Alleen in Groningen, Drenthe, Zeeland en Noord-Holland blijft het provinciale deel gelijk. In euro's valt die extra verhoging overigens mee: voor een middelgrote benzineauto gaat het om een paar euro tot ruim 10 euro per jaar, met Limburg en Gelderland als grootste stijgers.



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Bijna 90 euro verschil voor dezelfde auto

Het echte verschil zit tussen de provincies onderling. Zuid-Holland blijft met 106,3 opcenten veruit de duurste provincie, Noord-Holland is met 82,1 opcenten het goedkoopst. Voor een middelgrote benzineauto betaal je in Zuid-Holland daardoor bijna 90 euro per jaar meer aan de provincie dan in Noord-Holland. Dat is voor precies dezelfde auto, met hetzelfde kenteken, alleen een andere woonplaats.

Provincie Provinciaal deel 2026 Provinciaal deel 2027 Verschil per jaar Zuid-Holland € 386 € 394 + € 8 Gelderland € 364 € 376 + € 12 Groningen € 354 € 354 € 0 Friesland € 341 € 349 + € 8 Drenthe € 341 € 341 € 0 Limburg € 328 € 341 + € 13 Noord-Brabant € 322 € 330 + € 8 Utrecht € 320 € 327 + € 7 Flevoland € 314 € 317 + € 3 Zeeland € 312 € 312 € 0 Overijssel € 304 € 312 + € 8 Noord-Holland € 304 € 304 € 0

Rekenvoorbeeld: benzineauto van 1451 tot 1550 kilo massa rijklaar, alleen het provinciale deel van de wegenbelasting. Het rijksdeel komt hier nog bovenop.

Protest haalde nergens een meerderheid

De bedragen staan nu vast: de Provinciale Staten, het parlement van elke provincie, hebben hun begroting voor 2027 vastgesteld. In zes provincies probeerden Statenleden de verhoging nog tegen te houden of het tarief te verlagen, maar geen van die voorstellen haalde een meerderheid. Tel je het rijksdeel erbij, dan kost een iets lichtere benzineauto van 1351 tot 1450 kilo massa rijklaar volgend jaar in totaal zo'n 896 euro in Zuid-Holland, tegen 816 euro in Noord-Holland.

