Kamer stemt in: autorijden in 2027 duurder, maar vooral déze automobilisten zijn de sjaak

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De Tweede Kamer heeft ingestemd met de autoplannen voor 2027, van de wegenbelasting tot de accijns aan de pomp. We hebben alle maatregelen bij elkaar gezet en uitgerekend wat ze kosten, en voor één groep valt dat flink duurder uit dan voor de rest.

De meeste plannen staan in het Belastingplan 2027 van het kabinet. De Tweede Kamer nam dat op 12 november aan met 76 stemmen voor en 74 tegen. De Eerste Kamer stemt er in december over en kan het plan dan alleen nog aannemen of verwerpen, niet meer wijzigen. Een deel ligt bovendien al vast in de wet, zoals de bijtelling en de korting op wegenbelasting voor elektrische auto's.

Autoplannen kabinet 2027

Het rijksdeel van de wegenbelasting, officieel motorrijtuigenbelasting geheten, gaat met 2,6 procent omhoog doordat het wordt aangepast aan de inflatie. Elektrische rijders houden daarbij 30 procent korting, net als dit jaar. Bovenop het rijksdeel heffen provincies hun eigen opslag, de opcenten. Acht provincies verhogen die in 2027: Zuid-Holland, Gelderland, Friesland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Overijssel. De provincies Groningen, Drenthe, Zeeland en Noord-Holland houden hun deel gelijk, zoals we eerder schreven (zie bericht hierboven).

Aan de pomp verandert er belastingtechnisch weinig, al bepaalt uiteindelijk de olieprijs op de wereldmarkt wat je betaalt. De tijdelijke accijnskorting, de korting op de vaste belasting per liter brandstof, wordt nog een jaar verlengd. De accijns op benzine stijgt daardoor maar van 84,47 naar 85,17 cent per liter, en op diesel blijft die vrijwel gelijk op 55,23 cent.

Wie een nieuwe auto koopt, betaalt iets meer bpm, de aanschafbelasting op auto's: de tarieven gaan met 1,48 procent omhoog. De echte klapper zit bij de bijtelling, het bedrag dat een zakelijke rijder voor privégebruik van de leaseauto bij zijn inkomen telt. Voor nieuwe elektrische auto's stijgt die van 18 naar 20 procent over de eerste €30.000 cataloguswaarde, daarboven blijft het 22 procent.

De rekensom per automobilist

We rekenden met drie profielen. De eerste is een benzineauto van rond de 1400 kilo die 13.000 kilometer per jaar rijdt en 1 op 16 haalt. Die tankt ruim 800 liter per jaar, en met 0,7 cent extra accijns plus btw is dat zo'n 7 euro duurder. De wegenbelasting kost zo'n 14 euro meer aan rijksdeel, plus 0 tot 13 euro aan opcenten, afhankelijk van je provincie. Alles bij elkaar ben je 21 tot 34 euro per jaar meer kwijt.

Een elektrische auto weegt door de accu gemiddeld zo'n 400 kilo meer dan een vergelijkbare benzineauto, blijkt uit cijfers van RVO. Daarom rekenden we hier met een EV van 1800 kilo. Die betaalt 70 procent van de wegenbelasting, en dus ook 70 procent van de stijging: zo'n 15 euro aan rijksdeel en ruwweg 0 tot 14 euro aan opcenten.

Thuisladen wordt daarentegen iets goedkoper, want de energiebelasting op stroom daalt volgens de kabinetsplannen van 11,09 naar ongeveer 10,65 cent per kWh. Bij 13.000 kilometer en een verbruik van 17 kWh per 100 kilometer scheelt dat zo'n 10 euro per jaar. Wie thuis laadt, is daardoor per saldo 5 tot 19 euro per jaar meer kwijt. Laad je vooral bij een publieke laadpaal, dan reken je met de volle 15 tot 29 euro, want wat je daar per kWh betaalt, bepaalt de exploitant zelf.

De zakelijke rijder die in 2027 een nieuwe elektrische leaseauto van € 45.000 neemt, merkt het pas echt. Zijn bijtelling stijgt van 8700 naar 9300 euro per jaar. Valt hij in de tweede belastingschijf (38,16 procent), dan kost dat netto 229 euro per jaar extra. In de hoogste schijf (49,50 procent) is het 297 euro, oftewel ongeveer 19 tot 25 euro per maand. Opvallend: hoe duur de auto boven € 30.000 is, maakt voor de stijging niet uit. Een duurdere EV heeft wel een hogere bijtelling, maar alleen de eerste € 30.000 gaat van 18 naar 20 procent, het deel daarboven stond al op 22 procent. Een EV van € 60.000 krijgt dus precies dezelfde stijging als een van € 45.000. Voor een EV van € 25.000 is het iets minder: 191 tot 248 euro per jaar.

Rijd je al een elektrische leaseauto die in 2026 of eerder op kenteken kwam, dan verandert er niets. Je houdt vijf jaar lang het percentage dat gold toen de auto voor het eerst de weg op ging.



Profiel Wat stijgt Extra per jaar Benzineauto, 1400 kg, 13.000 km Wegenbelasting en accijns €21 tot €34 Elektrische auto, 1400 kg Wegenbelasting (thuisladen: minus lagere stroombelasting) €15 tot €29 (thuisladen: €5 tot €19) Nieuwe EV-leaseauto, €45.000 Bijtelling (netto) €229 tot €297

Klap komt later

Voor de gewone automobilist valt 2027 dus mee, maar dat is uitstel. De accijnskorting wordt in 2028 deels en in 2029 helemaal afgebouwd, waarna de benzine-accijns naar 1,07 euro per liter gaat. En de benzine- of hybride-leaseauto wordt als leaseauto een stuk minder vanzelfsprekend. Werkgevers betalen vanaf 2027 namelijk een extra heffing van 12 procent per jaar over de catalogusprijs van een zakelijke auto met uitstoot die ze vanaf dan aan een werknemer geven. Die mogen ze niet doorberekenen aan de berijder, en dus zullen ze vaak niet langer toestaan dat werknemers een niet-elektrische auto gaan leasen.

Wel versoepelde de Kamer de youngtimerregeling, waarbij je voor een oudere auto van de zaak bijtelling betaalt over de dagwaarde: de leeftijdsgrens gaat in 2027 naar zeventien jaar in plaats van in één keer omhoog. En voor een fossiele auto die maximaal veertien dagen per maand ter beschikking staat, hoeft de werkgever de extra heffing niet te betalen.

