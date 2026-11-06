Automerken bloeden, maar door één keuze klotst bij Toyota het geld tegen de plinten

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Terwijl de ene autofabrikant na de andere slecht financieel nieuws brengt, kan Toyota de champagne ontkurken. Het Japanse merk boekt een winstsprong waar concurrenten alleen van kunnen dromen, en dat heeft alles te maken met een keuze waar het jarenlang aan vasthield.

Veel autofabrikanten moesten de afgelopen tijd miljarden afschrijven op hun elektrische plannen. Bij Toyota is het beeld compleet anders. Over juli tot en met september steeg de bedrijfswinst met 34 procent naar 1,13 biljoen yen, omgerekend zo'n 6,4 miljard euro. Het is de eerste winststijging in zes kwartalen.

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Grootste koerssprong in bijna veertig jaar

Toyota is zo optimistisch dat het de verwachting voor het hele boekjaar, dat loopt tot eind maart, met 15 procent verhoogt. Het merk rekent nu op een bedrijfswinst van 3,9 biljoen yen, ruim 22 miljard euro. Beleggers reageerden uitbundig: het aandeel steeg op één dag 17 procent, de grootste sprong in bijna veertig jaar.

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Toyota's geheim: focus op de hybride auto

De belangrijkste verklaring is Toyota's onwankelbare geloof in de hybride auto. Waar andere merken vol inzetten op volledig elektrisch, blijft Toyota trouw aan auto's met een benzinemotor en een elektromotor. Nu de brandstofprijzen door de oorlog met Iran flink zijn gestegen, kiezen automobilisten massaal voor zo'n zuinige hybride. Ook een zwakke yen en lagere Amerikaanse importheffingen helpen mee. Bovendien lijkt Toyota in China, waar het lang terrein verloor, de daling te hebben gestopt.

In de Verenigde Staten, een van Toyota's belangrijkste afzetmarkten, verdween eind september 2025 de belastingkorting van 7500 dollar, omgerekend zo'n 6700 euro, op elektrische auto's. Daardoor werden EV's voor veel kopers een stuk duurder. Daarnaast hoeft een hybride nooit aan de laadpaal: geen thuislader, geen laadstops plannen en geen zorgen over de actieradius op een lange rit. Voor wie wel zuiniger wil rijden, maar niet wil nadenken over laden, is de hybride zo de makkelijkste keuze.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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