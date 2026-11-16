5 populaire occasions onder de loep: welke is de beste koop?

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Sommige mensen verwerpen het populaire, andere omarmen het juist. Iets wat populair is, is niet per definitie goed - al kan dat zeker wel het geval zijn. Dat geldt ook voor auto’s. Daarom leggen we in dit artikel 5 populaire occasions onder de loep, om uit te zoeken welke tweedehands auto’s nu eigenlijk een goede aankoop zijn. Op Gaspedaal.nl, dat het aanbod van ruim 40 autosites en 10.000 autobedrijven vergelijkt, zochten we de modellen op en keken we hoeveel er te koop staan en wat ze kosten.

Hyundai Kona

Hyundai en zustermerk Kia zijn langzaam maar zeker onvermijdelijk geworden. Hun auto’s waren altijd al scherp geprijsd, maar tegenwoordig zijn belangrijke zaken als bouwkwaliteit, afwerking en de motoren op orde. Dat spreekt aan. De Hyundai Kona is een van de smaakmakers van het merk. ‘Veelzijdig’ is het toverwoord van deze compacte SUV. Hij is verkrijgbaar met zuinige maar degelijke benzinemotoren, als stekkerloze hybride en als EV. Betrouwbaar is de Kona ook, en over de standaarduitrusting valt niet te klagen. Hij is ruim zat, maar de tweede generatie Kona (2023+) is een stukje groter. Dat verschil betaal je wel. Op Gaspedaal.nl staan 1.857 Kona’s te koop, en een exemplaar uit 2020 kost daar gemiddeld € 19.701 tegen € 37.608 voor een uit 2026.

Kia Ceed

Crossovers zijn het helemaal, maar er is niets mis met een oude vertrouwde hatchback - zoals bijvoorbeeld de Kia Ceed. Hoewel deze charmante gezinsauto inmiddels uit productie is, kan je ze tweedehands volop vinden. Op Gaspedaal.nl zochten we de Ceed op en telden we 1.984 occasions, waarvan de meeste tussen de € 15.000 en € 20.000 kosten.

De populariteit van de Ceed was te danken aan het verleidelijke totaalpakket: je krijgt een rijke standaarduitrusting, zuinige motoren, comfortabel rijgedrag, uitgebreide veiligheidsvoorzieningen en voorbeeldige betrouwbaarheid voor een scherpe prijs. Meer heb je niet nodig. En net als de Kona hierboven is de Ceed erg veelzijdig: hij is er als hatchback, stationwagon en stoere ProCeed.

Tesla Model Y

Tesla is lange tijd heer en meester geweest op het gebied van elektrische auto’s. Die voorsprong is inmiddels geslonken - of weggevaagd - maar de verkoopcijfers liegen niet. De Tesla Model Y is een van de modellen die steevast in de top 5 staat en dat is met goede reden: weinig EV’s kunnen eraan tippen.

Dan heb je het vooral over de techniek: de actieradius, prestaties en laadsnelheid van de Model Y zijn gewoon enorm goed. De Long Range kan meer dan 600 km rijden, de Performance knalt in 3,5 seconden van 0-100 km/u, en je laadt hem in 20 minuten tot 80% op. De Model Y is ook erg praktisch, ruim en (gezien het totaalpakket) niet bijzonder duur - zeker als occasion.

Bij onze zoektocht op Gaspedaal.nl stond de goedkoopste Model Y te koop voor € 21.900. Het grootste deel van het aanbod zit tussen de € 30.000 en € 35.000.

Toyota Aygo X (Cross)

Een Toyota is zelden een miskoop. De Japanse fabrikant hanteert een hoge standaard voor bouwkwaliteit en dat merk je als eigenaar. De betrouwbaarheid is top en onderhoudskosten vallen alleszins mee.

De Toyota Aygo X bevestigt de regel en geeft sinds 2022 een nieuwe draai aan de populaire Aygo stadsauto. Hij staat wat hoger op zijn poten en heeft een stoere, nieuwe look; vandaar ook het label ‘X’ (of Cross).

De supermini werd aanvankelijk geleverd met zuinige benzinemotoren, maar vanaf 2025 is hij exclusief hybride. En dat maakt hem nog aantrekkelijker. Vind je de Aygo X nog te prijzig, dan is zijn voorganger het bekijken waard. Op Gaspedaal.nl staan 1.705 gewone Aygo’s te koop, waarvan 768 voor minder dan € 5.000.

Volvo XC40

De Volvo XC40 is een compacte SUV die een knappe balans vindt tussen bruikbaarheid en stijl. De typische Scandinavische sfeer is duidelijk aanwezig, maar gaat niet ten koste van gebruiksvriendelijkheid.

De XC40 is naar alle begrippen een zeer praktische crossover met genoeg ruimte voor het gezin. De afwerking is top, het interieur ziet er gelikt uit en het rijgedrag zorgt voor een comfortabele rit. De crossover zit tevens vol met lekkers en zoals je mag verwachten is er niet gekort op het gebied van veiligheidsvoorzieningen.

En hij biedt voor ieder wat wils: benzine, hybride, elektrisch… de XC40 doet het allemaal. Op Gaspedaal.nl zochten we de XC40 op en vonden we 2.641 exemplaren. Ruim de helft daarvan staat te koop voor een bedrag tussen de € 20.000 en € 30.000.

Conclusie: welke van deze occasions is de beste koop?

Er is niet één juist antwoord op de vraag welke auto de beste koop is. Een auto moet passen bij je levensstijl en -situatie. Zo biedt de Model Y in feite alles wat je nodig hebt, maar is lang niet iedereen klaar voor (of fan van) elektrisch rijden. In dat geval sluit een hybride of benzine SUV, zoals de Kona of XC40, beter bij je aan.

Is een crossover te groot of wil je geen hoge auto, dan kan je bijvoorbeeld de Ceed overwegen. Liever een stadsauto? Kijk dan naar de Aygo X. Kijk je puur naar het aanbod op Gaspedaal.nl, dan is de XC40 met 2.641 stuks het ruimst verkrijgbaar en de Model Y met 426 een stuk schaarser. De keuze is aan jou.