Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2026)

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We blikken terug op een week waarin we veel gerekend hebben: hoeveel duurder wordt autorijden voor jou in 2027 en wat zijn nóg goedkopere alternatieven voor spotgoedkope Chinese auto's?

+ Top – Polestar krijgt makeover

Met de Formula 2030 concept laat Polestar zien welke kant het merk de komende jaren op wil. Het veelbelovende studiemodel bevat concrete designelementen van de volgende Polestar 2 en Polestar 7. Die verschijnen naar verwachting in respectievelijk 2027 en 2028.

+ Top – Goedkope auto hoeft niet Chinees te zijn

Chinese auto’s zijn zo goedkoop, dat je dief bent van je eigen portemonnee als je een dure auto van een Europees, Japans of Koreaans merk koopt. Maar is dat wel zo? Niet altijd. Wij vergelijken de prijzen.

+ Top – Kia K4 poetst ergernisjes weg

De Kia K4 is een fraaie auto. Toen we hem met zijn bescheiden driecilindertje testten, kwamen we wel twee grote nadelen tegen. Die poetst de nieuwe aandrijflijn keurig weg.

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- Flop – Als wij de juristen van Rolls-Royce waren ...

Chinese automerken staan van oudsher bekend als schaamteloze copycats. Met deze chique Yangwang Altior maakt BYD het wel heel bont. Zelfs een leek ziet welk roemrucht Brits automerk hier schaamteloos wordt gekopieerd. Wij zouden De rijdende rechter eens bellen ...

- Flop – Opel hoopt op betere tijden

Opel is toe aan een nieuwe impuls, zoals de nieuwe Corsa die volgend jaar komt. Het heeft in eigen land een slechte maand achter de rug: in oktober werden in Duitsland liefst 24,1 procent minder nieuwe Opels geregistreerd dan een jaar eerder.

- Flop – Zoveel duurder wordt autorijden in 2027

Op 1 januari gaat er weer van alles op de schop voor automobilisten, van de wegenbelasting tot de accijns aan de pomp. We hebben alle maatregelen bij elkaar gezet en uitgerekend wat ze kosten.