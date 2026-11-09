Eigenaren van populairste EV van 2021 laden deze winter plotseling sneller

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Oudere exemplaren van de Skoda Enyaq krijgen via een software-update alsnog batterijvoorverwarming. Daarmee laden ze in hartje winter tot wel drie keer zo snel aan de snellader.

De Skoda Enyaq was in 2021 en 2022 de bestverkochte nieuwe elektrische auto van Nederland. De early adopters moesten het stellen zonder functie die het accupakket voorbereidt voor snelladen. Batterijvoorverwarming werd pas jaren later toegevoegd (eind 2023).

Skoda rolt binnenkort een software-update uit voor Enyaqs die zijn gebouwd vanaf de introductie van het model tot ongeveer eind 2023. Het gaat om zo'n 200.000 auto's, die alsnog de mogelijkheid krijgen om de batterij voor te verwarmen op weg naar het snellaadstation. Zo verloopt het snelladen bij lage temperaturen een stuk vlotter.

Software-update: versie 3.9

Versie 3.9 van de software bevat batterijvoorverwarming. Draait jouw Enyaq al op versie 3.8, dan stelt de auto zelf voor om versie 3.9 te installeren. Eigenaren met een oudere 3.x-versie moeten eerst updaten naar 3.8 en kunnen dat zelf doen, terwijl auto's met versie 2.x naar de dealer moeten. Welke versie je hebt, zie je in de MySkoda-app bij de autogegevens.

Strikt genomen volgen vanaf versie 3.8 niet één, maar twee updates: de eerste bereidt de auto voor op de voorverwarmingsfunctie van de batterij, terwijl de tweede de functie zelf toevoegt. Skoda begint met de uitrol van de update in week 47 (half november) en neemt daarvoor een paar weken de tijd.

Accu voorverwarmen met één knop

Na de update verschijnt in het laadmenu van het infotainmentsysteem een nieuw scherm met een knop om de accu voor te verwarmen. De functie werkt alleen als de accu kouder is dan 20 graden en krikt de temperatuur op tot 25 graden – de ideale temperatuur voor snelladen. Het scherm toont ook welke laadsnelheid je kunt verwachten.

De cijfers in het scherm op de hoofdfoto tonen een extreem geval: snelladen met 14 kW, of met 45 kW na 47 minuten voorverwarmen. Dat scheelt een factor drie in laadsnelheid!

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Er zit wel een kanttekening aan: de batterijverwarming springt niet automatisch aan wanneer je naar een snellaadpunt navigeert. Je moet de functie handmatig inschakelen. Afhankelijk van de buitentemperatuur duurt het 30 tot 40 minuten voordat de accu op temperatuur is. Voor gewoon opladen aan een laadpaal bij de supermarkt of een wallbox bij je huis is batterijverwarming niet nodig.