Zo maakt de Skoda Enyaq RS (2025) de huisvaders van Nederland dolblij

Laat het maar aan Skoda over om een praktische gezins-SUV te transformeren tot een gifgroen racebeest met 340 pk en vierwielaandrijving. Dit is de vernieuwde Skoda Enyaq RS.

De Skoda Enyaq heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Ondanks de lancering van de veel goedkopere maar bijna even ruime Elroq, blijft de grote elektrische SUV prima verkopen. In 2025 is-ie net zo populair als de Volvo XC40 en de Volkswagen ID.4. Onlangs heeft het inmiddels vijf jaar oude model een facelift gekregen en blijkbaar staan genoeg huisvaders te springen om een snelle versie, want Skoda biedt opnieuw een Enyaq RS aan.

In 5,4 seconden naar de honderd

De RS is het sportieve topmodel van de modelreeks en dat merk je meteen. De kleine elektromotor op de vooras (109 pk en 134 Nm) en de grote bij de achterwielen (286 pk en 545 Nm) leveren samen 340 pk en 679 Nm. Het resultaat: vierwielaandrijving met altijd voldoende grip én een honderdsprint van 5,4 seconden. Daarmee is de Enyaq RS – samen met de RS-uitvoering van de Skoda Elroq – het snelst sprintende model dat Skoda ooit gebouwd heeft.

Nou is het altijd vermakelijk om in vijf tellen van 0 naar 100 km/h te sprinten, maar het is extra leuk als er Skoda op het stuur prijkt. Op dezelfde manier dat karten spannender wordt zodra je schoonmoeder aan kop rijdt.

Sportiviteit en comfort

Om de ruim twee ton wegende SUV soepel de bocht door te krijgen, is het onderstel adaptief gedempt en de besturing progressief bekrachtigd. Zo kun je heel precies insturen en heb je meer lol dan je zou verwachten. Bovendien zit je op een sportstoel met een geïntegreerde hoofdsteun, grijp je een driespaaks sportstuur vast en trap je lichtmetalen sportpedalen in.

“Enyaq RS-rijders worden op meerdere manieren gematst.”

Toch verliest de Enyaq RS het comfort niet uit het oog. De adaptieve schokdempers kunnen ook vergevingsgezind zijn, de sportstoelen zitten stiekem best comfortabel en dat sportstuur is verwarmbaar. De winter is begonnen en Skoda wil niet dat je poezelige vingertjes koud worden …

79 kWh en 185 kW

Als je een gewone Enyaq bestelt, heeft de grootste batterij een capaciteit van 77 kWh. Onder de vloer van onze testauto ligt echter 79 kWh aan batterijcellen. Zo kom je ondanks een iets hoger stroomverbruik, toch bijna net zo ver op een acculading stroom (561 km).

En RS-rijders worden op meer manieren gematst. Zo is het de enige versie die kan snelladen met 185 kW, andere Enyaqs met de grote batterij pieken bij 135 kW. Hij gaat dan ook sneller van 10 tot 80 procent dan zijn saaie broertje met 77 kWh. De gemiddelde laadpauze duurt 26 minuten. Het trekgewicht ligt eveneens hoger: 1200 versus 1000 kg.

Mamba Green kost extra

Skoda heeft er ook voor gekozen om de gifgroene lakkleur die je op de foto’s ziet te reserveren voor de RS, maar hij is niet standaard. Upgraden van Energy Blue naar Mamba Green kost 890 euro.

Het sportieve model heeft ook zijn eigen interieurdesign met veel zwart, groen en chroom. De bediening is vertrouwd, met fysieke knoppen voor de belangrijkste functies. Bij Skoda bijten sportief rijden en praktisch gemak elkaar niet, dus er zit gewoon een paraplu in de deur en een 12-volt aansluiting in de kofferbak.

Conclusie

De Skoda Enyaq RS combineert sportiviteit met praktisch gemak, zonder echte concessies te doen op één van beide vlakken. Daarmee is hij vooral interessant voor huisvaders die een ruime en veilige auto nodig hebben, maar af en toe ook willen genieten van het volle prestatiepotentieel van een moderne elektrische auto.