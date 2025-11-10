Deze elektrische SUV verslaat Skoda Enyaq op bagageruimte en prijs

Nieuws

Jij zoekt een elektrische SUV met veel ruimte voor een goede prijs? De vernieuwde KGM Torres EVX overtreft de populaire Skoda Enyaq op de volgende manieren.

KGM (voorheen SsangYong) heeft de Torres EVX vernieuwd en wij leggen de nieuwe specificaties naast die van de Skoda Enyaq – de eerste keus voor veel gezinnen die een grote elektrische SUV met een serieuze range en een acceptabele prijs zoeken.

Bagageruimte: 839 versus 585 liter

De Torres EVX is zelfs nog een slagje groter dan de Enyaq. De Zuid-Koreaan is 6 centimeter langer en 10 centimeter hoger dan de toch al potige Tsjech. Dit heeft enorme gevolgen voor de bagageruimte. Skoda pocht met 585 liter, maar KGM pakt uit met 839 liter. Wat een verschil!

Wonderlijk genoeg draaien de rollen draaien om zodra we achterbanken neerklappen: 1710 liter voor de Enyaq en ‘maar’ 1662 liter in de Torres EVX.

Grotere batterij voor KGM Torres EVX

Voor de grootste batterij moet je ook bij KGM zijn. De ‘oude’ batterij van 73,4 kWh is verruild voor een nieuwe 81 kWh LFP-batterij. Hij geeft de Torres EVX een rijbereik van 503 kilometer. ‘Ah ha!’ zegt de jaloerse Enyaq-rijder: zijn auto met 77 kWh heeft een actieradius van 579 kilometer. En dat is toch waar het uiteindelijk om draait? Niet de kilowatturen maar de kilometers die je ermee kunt rijden.

Goedkoper dan Skoda Enyaq

Ja en nee. Waar het écht om draait, is de prijs. En met een prijs van 41.250 euro is de KGM Torres EVX goedkoper dan alle uitvoeringen van de Skoda. De goedkoopste Enyaq kost 42.990 euro en dan krijg je maar 59 kWh en 433 kilometer. De bovengenoemde versie met 77 kWh en 579 kilometer staat voor 45.990 euro in de prijslijst.

Potentiële kopers voor de Skoda Enyaq die een proefrit met de KGM Torres EVX willen maken, moeten voor het mooie in midden-Nederland wonen. Want daar zit het merendeel van de negen KGM-verkooppunten.

