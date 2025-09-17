TEST: Skoda Enyaq (2025) op precies de juiste knelpunten aangepakt

Tests

Een fris uiterlijk, verbeterde aandrijflijnen en een luxere standaarduitrusting. Dat is in het kort wat er met de Skoda Enyaq is gebeurd, nadat hij tussentijds een grondige update heeft ondergaan. Of kunnen we beter spreken van een upgrade?

Sinds 2020 behoort de Skoda Enyaq tot de best verkopende elektrische auto’s in Europa. Je zou kunnen denken: als er niks kapot is, dan hoeft er ook niks gerepareerd te worden. Bij Skoda weten ze echter maar al te goed dat de concurrentie niet ligt te pitten.

Bovendien heeft het Tsjechische merk de Skoda Elroq aan zijn elektrische gamma toegevoegd, én met groot succes. Een grondige update voor de grotere Enyaq kon zodoende niet langer uitblijven. De SUV heeft een verjongd aangezicht gekregen, en de standaarduitrusting werd uitgebreid met nieuwe features.

Skoda Enyaq (2025) krijgt Tech Deck-neusje

Het nieuwe front springt meteen in het oog. Het zogenaamde Tech Deck-neusje van de kleinere Elroq is een-op-een gekopieerd. Hierachter gaan sensoren en camera’s schuil. Dat de nieuwe koplampen niet in het paneel zijn geïntegreerd, valt eigenlijk nauwelijks op.

De achterzijde van de Enyaq bleef nagenoeg onaangeroerd. Alleen de air curtains onder de lichtunits zijn een tikje scherper van lijn. Bij een tussentijdse update horen vanzelfsprekend ook nieuwe wielen en kleuren.

13-inch touchscreen

Naast het kleine display die als instrumentarium dient, heeft de Enyaq nu een 13-inch touchscreen voor het multimediasysteem. Dit laat zich eenvoudig bedienen; onder op het scherm zijn de hoofdtaken van het systeem overzichtelijk uiteengezet.

Het zitcomfort is van grote klasse; zowel voorin als achterin hebben volwassen passagiers riant de ruimte. De kofferbak is als vanouds enorm: er past 585 tot 1710 liter bagage in (Enyaq Coupé: maximaal 1610 liter). Een QR-code helpt je om alle ‘Simply Clever’-details van de auto te ontdekken.

Skoda Enyaq wordt zuiniger

Het instapmodel van de reeks is de Enyaq 60. In deze versie ligt nu een 204 pk sterke elektromotor tussen de achterwielen. De capaciteit van het batterijpakket groeide met 1 kWh, en bedraagt nu 59 kWh (netto).

Belangrijker is dat de elektromotor zuiniger met energie omspringt. Volgens de WLTP-norm haalt de Enyaq 60 een afstand van ten minste 433 kilometer op een volle batterij (Enyaq 85: tot 579 km). Kies je voor de beter gestroomlijnde Enyaq Coupé, dan komt daar nog een paar kilometer bovenop. Dankzij een snellaadvermogen van 165 kW, duurt het 24 minuten om de batterij vanaf 10 op 80 procent laadniveau te krijgen.

Met de rijeigenschappen zit het wel goed

Je voelt vanaf het eerste ogenblik dat je achter het stuur van de Enyaq plaatsneemt, dat het met de rijeigenschappen wel goed zit. De besturing reageert met precisie, zonder een nerveuze indruk achter te laten.

Tegen bijbetaling kun je de Enyaq Business Edition bestellen met het adaptieve DCC-onderstel. Dat laat je kiezen uit niet minder dan vijftien (!) verschillende hardheden, van ultiem snelwegcomfort tot speels sportief – en alles wat daartussenin zit. In de meest stugge stand vertoont de Enyaq een verrassend dynamische inborst. En al helemaal als je er rekening mee houdt dat de SUV minimaal 1902 kilo weegt.

Verplichte kost

Waarschuwingssystemen die zich laten horen wanneer je de maximumsnelheid of de belijning op het wegdek overschrijdt, zijn tegenwoordig wettelijk verplichte kost. Met een knop op de middenconsole laten ze zich echter gemakkelijk uitschakelen. Zo zien we het graag!

Zaken als adaptieve cruise control, dodehoekwaarschuwing, een achteruitrijcamera en verkeersbordherkenning zijn standaard vanaf de basisversie Selection. Prijzen van de nieuwe Enyaq 60 beginnen bij 42.990 euro, voor de grotere accu van de Enyaq 85 moet een meerprijs van 3000 euro worden betaald.

Conclusie

De vernieuwde Skoda Enyaq is op precies de juiste knelpunten aangepakt. De basisversie heeft nu meer vermogen, maar het energieverbruik ging omlaag. De facelift maakt van Skoda’s grootste EV weer een frisse verschijning. Echt grote minpunten heeft de auto niet. Eigenlijk kan alleen de kleinere Skoda Elroq het succes van de vernieuwde Enyaq in de weg staan.