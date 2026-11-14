COLUMN - Vroeger was niet alles beter, maar de autoprogramma's wel

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Op een druilerige zondagmiddag is de Schatkamer Beeld & Geluid van de NPO een heerlijk tijdverdrijf. Je kunt er alle autoprogramma's terugkijken, zoals De hoogste versnelling en Kieskeurig op wielen. We lichten er een paar uit.

Ik ben nog nét van Gen X en groeide dus niet op met internet of een mobiele telefoon. Dat betekent dat ik de tijd nog heb meegemaakt waarin iedereen aan de televisie gekluisterd zat om naar de Soundmix Show, Medisch Centrum West, Ron’s Honeymoon Quiz of een revue van André van Duin te kijken. Ik leefde mee met kersverse bruidsparen boven een zwembad vol soep en met de echtelijke ruzies tussen dokter Jan en zuster Ingrid, midden in een riskante hartoperatie. Maar ook de autoprogramma’s verslond ik, met name Kieskeurig op Wielen (met Wim Bosboom en Mireille Bekooij) en De Hoogste Versnelling.

Nu de Schatkamer van Beeld & Geluid is geopend, kun je de bruidsparen, de operatieruzies en de autoprogramma’s allemaal terugkijken. Ik dompelde me een middag onder in De Hoogste Versnelling. De leader is nog steeds best gaaf: motorengebrul, spannend muziekje, en iemand die door de versnellingen ramt: one, two, three, four, five … Dan slaan de jaren tachtig toe. Ruud ter Weijden interviewt in een lange regenjas (voetbaltrainers droegen ze ook altijd) een meneer met onhippe jarentachtigsnor in precies zo’n regenjas over wat je moet doen als je auto te water raakt.

80-100 km/h in 12 seconden

Er werd zeer degelijk getest. Zo zijn in maart 1988 de instapversies van de Fiat Uno, Peugeot 205 en Renault 5 aan de beurt. Er werd geklaagd over dezelfde dingen als nu. De Uno en de R5 hadden een moeilijk bereikbare hendel in een opening naast het voorportier, alleen de Peugeot had normale deurgrepen. Ook de echte draaiknoppen voor de ventilatie en verwarming in de 205 konden op de goedkeuring van het testteam rekenen. De auto’s kostten tussen de 17.000 en 18.000 gulden. Maar als je denkt dat alles beter was: de Renault deed de ‘sprint’ van 80-100 km/h in twaalf seconden en alleen de Uno had hoofdsteunen.

Het grappigst vond ik een item uit 1993 over de geneugten van de moderne en schone dieselmotor, ‘volgens het principe van de zelfontbranding’. Presentator Fred van der Vlugt geeft in zijn double breasted jasje en in uitermate beschaafd Nederlands de overheid ervanlangs vanwege de torenhoge mrb. “Die straft de milieuvriendelijke en energiezuinige diesel keihard af. Het zou beter zijn wanneer men de dieselmotor zou stimuleren.” En even later: “Anti-dieselaars en de anti-autolobby verwijzen naar de verstikkende blauwe walm. Dit ligt echter niet aan de diesel, maar aan de man achter het stuur die zijn machine grondig heeft verwaarloosd.” Dan komen de brandstofprijzen in beeld. Die arme dieselaar tankte toen voor 1,27 gulden (58 eurocent) per liter ...

Foto's komen uit de Schatkamer Beeld & Geluid. Uitzendingen De Hoogste Versnelling 25 mei 1993 en De Hoogste Versnelling 21 maart 1988.