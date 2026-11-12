Deze Toyota is de allergoedkoopste hybride van Nederland

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Wie zuinig wil rijden zonder de stap naar elektrisch te zetten, komt al snel bij een hybride van Toyota uit. Maar je hoeft daarvoor niet de Toyota Yaris te nemen. Zijn kleine broertje, de Toyota Aygo X, is sinds kort ook een volwaardige hybride en is de goedkoopste die je in Nederland kunt leasen. Via onze private lease vergelijker rijd je de Aygo X al voor 309 euro per maand.

Ga naar de beste Toyota Aygo X-deals

Toyota Aygo X Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Toyota Toyota Aygo X Aygo X Automaat Hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken Athlon Toyota Aygo X Hybrid 115 play 5D 85kW Automaat Hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken ANWB Toyota Aygo X Hybrid 115 play 5d Automaat Hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken Bekijk alle Toyota Aygo X Private Lease deals

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Over de Toyota Aygo X

De Toyota Aygo X is een stadsauto van nog geen 3,80 meter lang met een wat stoerder, SUV-achtig uiterlijk. Voor het eerst heeft hij een volledige hybride aandrijving: een benzinemotor en een elektromotor die samen 116 pk leveren, gekoppeld aan een automaat. Volledig hybride betekent dat de auto korte stukken puur elektrisch kan rijden en zelf zijn kleine accu oplaadt tijdens het remmen. Dat levert een officieel verbruik op van 3,7 liter per 100 kilometer.

In onze vergelijker zie je wel twee goedkopere auto's met 'Hybrid' in de naam: de Fiat Panda vanaf 279 euro en de Fiat 500 vanaf 299 euro. Dat zijn alleen mild hybrids: daarbij helpt een kleine elektromotor de benzinemotor een handje, maar elektrisch rijden kan de auto niet. Bij de volledige hybrides is de Aygo X dus de goedkoopste. Een eerlijk minpunt: met 231 liter is de bagageruimte klein, ook voor een stadsauto.

Pluspunten Minpunten + Goedkoopste volledige hybride in onze vergelijker: vanaf 309 euro p/m

+ Zuinig: officieel 3,7 liter per 100 km

+ Standaard automaat, adaptieve cruise control en achteruitrijcamera – Kleine bagageruimte van 231 liter

– Play heeft stalen velgen en halogeenkoplampen

– Alleen Play en Pulse in onze vergelijker

Ga naar de beste Toyota Aygo X-deals

Toyota Aygo X Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Toyota Toyota Aygo X Aygo X Automaat Hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken Athlon Toyota Aygo X Hybrid 115 play 5D 85kW Automaat Hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken ANWB Toyota Aygo X Hybrid 115 play 5d Automaat Hybride benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken Bekijk alle Toyota Aygo X Private Lease deals

Toyota Aygo X uitrusting

Play

De Aygo X opent met de 'Play'. Standaard krijg je adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, verkeersbordherkenning, automatische klimaatregeling en een 9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto. Hij staat op 17 inch stalen velgen en alleen de voorste ramen zijn elektrisch.

Pulse

De 'Pulse' kost in onze vergelijker 20 euro per maand meer en voegt tweekleurige lak, 17 inch lichtmetalen velgen, ledkoplampen, mistlampen, getinte achterruiten, een draadloze telefoonlader en een regensensor toe.

De Toyota Aygo X is alleen leverbaar als Hybrid 115, een volledige hybride met automaat. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Specificatie Hybrid 115 Vermogen 116 pk Koppel 141 Nm Transmissie Automaat (CVT) 0-100 km/h 9,2 s Verbruik 3,7 l/100 km Bagageruimte 231 liter

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.