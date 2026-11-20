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Tesla werkt aan een bijzondere versie van de Model Y. Deze krijgt geen stuur of pedalen en moet volledig zelfstandig kunnen rijden. Lijkt jou zo'n Tesla Model Y wel relaxed? Dan hebben we slecht nieuws voor je.

Elon Musk heeft tijdens de DealBook Summit van The New York Times onthuld dat Tesla werkt aan een volledig autonome versie van de Model Y. In deze uitvoering ontbreken het stuur en de pedalen. De inzittenden hoeven alleen hun bestemming op te geven, waarna de auto zelfstandig naar de eindbestemming rijdt.

Grote broer Tesla Cybercab

Volgens Musk moet de nieuwe Model Y plaats bieden aan zes of zeven personen. Daarmee wordt hij de grote broer van de kleinere Tesla Cybercab. De Cybercab is Tesla's eerste auto die speciaal is ontworpen om zonder bestuurder te rijden. In de Verenigde Staten rijdt de chauffeurloze taxi al rond, onder meer in de Texaanse hoofdstad Austin.

Het futuristische voertuig heeft slechts twee zitplaatsen en is daarmee vooral geschikt voor individuele reizigers en stellen. Maar gezinnen met kinderen of grotere groepen hebben meer ruimte nodig. Daarvoor moet de autonome Model Y uitkomst bieden.

Ook de reguliere Model Y wordt door Tesla al ingezet voor zijn robotaxidiensten. Die auto's hebben echter nog gewoon een stuur en pedalen. Bij de nieuwe uitvoering verdwijnen deze bedieningselementen volledig.

Verdwijnt het stuur uit alle Tesla Models Y?

Gelukkig voor mensen die graag zelf rijden, is Tesla niet van plan om alle Model Y's stuurloos te maken. De reguliere uitvoering blijft gewoon bestaan. De nieuwe variant wordt specifiek ontwikkeld voor autonoom personenvervoer.

Wanneer de stuurloze Model Y verschijnt, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of particulieren hem kunnen kopen of dat hij uitsluitend wordt ingezet als robotaxi.

Komt deze Tesla ook naar Nederland?

Of de autonome Model Y ooit op Nederlandse wegen verschijnt, is voorlopig onzeker. Tesla moet niet alleen aantonen dat zijn zelfrijdende technologie veilig genoeg is, maar ook voldoen aan de Europese regelgeving.