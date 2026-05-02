75 kilometer méér range voor Tesla Model Y kost 11.000 euro extra

Tesla heeft de prijzen van de Tesla Model Y verhoogd. En iets valt ons op zodra we de bedragen en uitvoeringen vergelijken: tussen een Model Y met 534 kilometer rijbereik en eentje met 609 kilometer, zit een prijsverschil van 11.000 euro!

Deze week zijn alle uitvoeringen van de Tesla Model Y 1000 euro duurder geworden. Met als gevolg dat de instapversie van 39.990 euro voortaan 40.990 euro moet kosten. Dan hebben we het over de ‘Model Y Achterwielaandrijving’ met 534 kilometer rijbereik. Gevoelsmatig doet zo’n relatief kleine prijsverhoging best veel: het bedrag doorbreekt de magische grens van 40 mille.

De Premium-uitvoeringen van de Long Range Achterwielaandrijving (609 km) en Long Range AWD (629 km) ondergaan dezelfde prijsverhoging van 1000 euro en kosten nu 51.990 en 54.990 euro. Op het prijskaartje van het sportieve topmodel - de Model Y Performance AWD - staat 63.990 euro.

11.000 euro voor meer range en luxe

De Tesla Model Y is dus niet langer een elektrische SUV van ‘minder dan 40.000 euro’. Net zo schokkend is de constatering dat tussen de goedkoopste Model Y en de op-één-na-goedkoopste Model Y een prijsgat zit van 11.000 euro! En de ‘Long Range Achterwielaandrijving’ heeft maar 75 kilometer meer range dan de gewone ‘Achterwielaandrijving’.

Gelukkig krijg je voor die 11 mille niet alleen een 14 procent groter rijbereik, maar ook meer luxe. Vergeet niet: bij de goedkoopste Model Y is op allerlei fronten bespaard om de prijs te drukken. De Premium-modellen zijn hoe de Model Y hoort te zijn qua opties, aankleding, comfort, design en – heel belangrijk – rij-eigenschappen. De ‘Long Range Achterwielaandrijving’ is niet alleen een veel duurdere auto in aanschaf, zo voelt hij ook aan.

Model Y met Full Self-Driving (Supervised)

Wil je zo’n zelfrijdende Model Y waarmee je sinds kort in de Nederland de weg op mag? Dan maakt het niet uit welke uitvoering je kiest, alle versies zijn leverbaar met Full Self-Driving (Supervised). Als eenmalige aankoop van 7500 euro, of als maandabonnement van 99 euro.

Voor een Model Y met zeven zitplaatsen moet je de Long Range AWD van 54.990 euro bestellen en de 7-zits configuratie van 2500 euro aanvinken.