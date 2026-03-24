TEST: deze besparing van de goedkoopste Tesla Model Y zit ons het meest dwars

Wij testen de goedkoopste Tesla Model Y van Nederland en België: de Model Y Achterwielaandrijving. Wat krijg je allemaal voor 39.990 euro en – nog belangrijker – wat allemaal niet?

Hints aan de buitenkant verklappen dat we in een goedkope versie van de Model Y stappen. De koplampen (en achterlichten) worden niet met elkaar verbonden door een lichtbalk en de nieuwe Aperture-velgen ogen allesbehalve chic.

Nuttig zijn ze wel, want dankzij de aero­dynamische wieldoppen is dit de zuinigste Model Y van allemaal. Uit onze actieradiustest op 100 km/h rolt een verbruik van slechts 14,3 kWh/100 km en daar zijn andere automerken maar wat jaloers op. Zo kun je met de relatief kleine batterij van 58 kWh (netto) toch 400 kilometer afleggen.

Tip De hybride Volkswagen T-Roc De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*. Ontdek 'm nu

Specificaties Tesla Model Y Achterwielaandrijving

1 elektromotor, 299 pk, 420 Nm

0-100 km/h in 7,2 s, 201 km/h

58 kWh (534 km), 13,1 kWh/100 km

4794 / 1920 / 1621 mm, 114 + 835 - 2004 l, 1881 kg

NL 39.990 euro

BE 39.990 euro

Zo snijdt Tesla in de kosten

Na het instappen moeten we ook even wennen. Nou moet je bij elke Tesla, waarin bijna alles via de knoppen op het stuur of het grote touchscreen verloopt, even je weg zien te vinden. Alsof je in de keuken van een ander een boterham met pindakaas probeert te smeren. Waar bewaren ze hier de borden, de messen en de knoppen van de stuurverstelling?

De Model Y Achterwielaandrijving doet dingen net even anders dan ‘normaal’: de stuurverstelling is handmatig geworden en het fysieke schuifje van de elektrische stoelverstelling is verruild voor pijltjes op het scherm. Gelukkig is de hendel van de ruitenwissers niet wegbezuinigd …

De ruime cabine met grote kofferbak blijft een goede reden om voor de Model Y te kiezen, al is het onhandig dat je de rugleuning voortaan handmatig moet omklappen door naar het achterportier te lopen en aan lussen bij de zitting te trekken. Is er niet genoeg in de kosten gesneden door de passagiers op de achterbank hun beeldscherm af te pakken? En de leren bekleding te vervangen door stof?

De meest spraakmakende besparing is het glazen dak dat binnenin is afgedekt met een stoffen hemelbekleding. Daar gaat je felbegeerde panoramadak. Toch ziet het interieur er normaal uit – je krijgt geen argwaan als je wachtend voor een rood verkeerslicht nieuwsgierig omhoog kijkt. Door het dak vanbinnen met stof af te dekken, blijft de temperatuur in het interieur beter beheersbaar. Tesla gebruikt in de Model Y Achterwielaandrijving namelijk goedkoper glas, zonder de reflecterende coating die in de duurdere uitvoeringen de warmte buiten houdt.

Groter nadeel: inleveren op rijgedrag

We zijn verbaasd te merken dat je ook moet inleveren op het onderdeel rijgedrag. Toen de nieuwe Model Y een jaar geleden op de markt kwam, merkten we een duidelijke sprong voorwaarts in het weggedrag en comfort. Het rijgedrag ging van prima naar ronduit goed. In combinatie met het lage verbruik, de slimme software, de riante binnenruimte en het laadgemak van het Supercharger-netwerk, was de nieuwe Model Y misschien wel de beste elektrische SUV van dat moment.

Onderweg met de nieuwe uitvoering wanen we ons weer in de eerste Model Y, met een zijn minder verfijnde onderstel. Als Tesla het rijgedrag op het nieuwe niveau had gelaten, zouden we enthousiaster reageren op de basisprijs van 39.990 euro. Ook werd de optielijst teruggebracht tot slechts drie lakkleuren (wit, grijs en zwart), drie Auto­pilot-pakketten en de mogelijkheid om een trekhaak aan te vinken (1350 euro). Een geremd trekgewicht van 1600 kg doen dan weer weinig elektrische SUV’s van 40 mille hem na …

Voor meer keuzevrijheid en de vertrouwde luxe uit­rusting ben je aangewezen op de Premium­uitvoering. Die kost helaas meteen 50.990 euro. Dat is een fors prijsverschil, maar je krijgt ook een grotere batterij en dus meer range.

Conclusie

Veel van de besparingen boeien mij weinig. Stoffen bekleding in plaats van leer? Prima! Geen lichtbalken tussen de koplampen en de achterlichten? Lig ik niet van wakker. Een glazen dak met een hemeltje van stof? Een beetje raar, maar er gebeuren in de wereld wel gekkere dingen. Het zit me wel dwars dat het rijgedrag er merkbaar op achteruit is gegaan.