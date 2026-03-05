Met deze zevenzitter maakt Tesla grote gezinnen blij met een dooie Mus(k)

Nieuws

Toen de Tesla Model Y vorig jaar een facelift kreeg, kon je hem niet meer met zeven zitplaatsen bestellen. Dat heeft Tesla nu rechtgezet, al kan het maar op één (peperdure) uitvoering.

Vlak Tesla niet uit. Hoewel vaak wordt beweerd dat het merk zijn beste tijd heeft gehad, zijn de verkoopaantallen nog altijd indrukwekkend. In Nederland was de Tesla Model Y in februari 2026 ‘gewoon’ de bestverkochte EV. Hij bleef auto’s als de Kia EV3, Renault 5 en Skoda Elroq voor. En ook in Duitsland was de Model Y met ruim 12.000 registraties een van de elektrische bestsellers van 2025.

Tesla nam vorig jaar wel een twijfelachtige beslissing. De optie om de Model Y met een derde zitrij te bestellen, verdween met de facelift. Dat was niet slim, want het aanbod is niet groot en de Model Y was vergeleken met zijn concurrenten spotgoedkoop. Nu keert Tesla op zijn schreden terug: toen we de configurator op de Tesla-website nog eens kritisch bekeken, kon je hem plotseling toch weer als zevenzitter bestellen.

7-zits Model Y prijs

Er zit wel een beperking aan: de derde zitrij is uitsluitend beschikbaar voor de Premium Long Range AWD. En dat is op het sportmodel Performance na de duurste variant van de Model Y. Deze uitvoering begint bij 53.990 euro, terwijl je al een Model Y hebt voor 39.990 euro. Voor de zevenzitter betaal je nog eens 2500 euro extra, waardoor de prijs oploopt tot minimaal 56.490 euro. Tesla jaagt grote gezinnen dus behoorlijk op kosten. De eerste leveringen worden verwacht in april of mei.

Arme ledematen

Behalve de prijs is er nog een 'maar'. Van die derde zitrij moet je je weinig voorstellen. Het zijn twee noodstoeltjes, waarbij zelfs kleine kinderen wat ons betreft het recht hebben om de hele reis te klagen, kniezen en krijsen. Instappen door de smalle opening is alleen leuk als je acrobatiek als keuzevak hebt gevolgd.

Volwassenen doen er beter aan te gaan lopen. Wie op zoek is naar een volwaardige elektrische zevenzitter, kan beter een proefrit maken in de Kia EV9, al betaal je dan wel meer dan 60.000 euro. Andere alternatieven, zoals de Volvo EX90 en de Mercedes EQS SUV, zijn overigens nog veel duurder.

Wat wél meevalt, is de bagageruimte die overblijft met de derde zitrij overeind. Dan past er 381 liter in. Wanneer de stoeltjes zijn neergeklapt, groeit de bagageruimte naar 894 liter. Klap je alle achterstoelen neer, dan ontstaat er maximaal 2094 liter laadruimte. Daarnaast heeft de Model Y een frunk met 116 liter extra bagageruimte. Dat dan weer wel ...