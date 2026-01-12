Best in Class. Mercedes-Benz Vans.

Ford wil Tesla aftroeven en slaat grote slag met autonoom rijden

Ford wil Tesla aftroeven – en slaat grote slag met autonoom rijden

Ford zet vol in op autonoom rijden. In 2028 wil het merk het eerste volumemerk zijn dat bestuurders niet alleen hun handen maar ook hun ogen van de weg laat halen. Zo gaat Ford Tesla en andere automerken aftroeven.

De zelfrijdende technologie debuteert in 2028 op een compacte elektrische pick-up van zo’n 30.000 dollar (27.000 euro). Die staat op Fords nieuwe Universal EV-platform, dat vanaf 2027 de basis vormt voor een reeks betaalbare elektrische modellen. De hardware en software ontwikkelt Ford volledig zelf. Het systeem gebruikt waarschijnlijk lidar-sensoren om het gebied rondom de auto in de gaten te houden.

Van handsfree naar eyes-off

Het huidige BlueCruise laat bestuurders al zonder handen rijden, maar vereist nog dat ze hun ogen op de weg houden. In de nieuwe generatie verandert dat: bij zogenoemde Level 3-autonomie neemt de auto de besturing onder bepaalde omstandigheden volledig over, waardoor de bestuurder zich even mag ontspannen.

BlueCruise groeit in Europa

Terwijl Ford zich voorbereidt op de volgende stap met volledig ‘eyes-off’-rijden, wordt het bestaande BlueCruise-systeem uitgerold in steeds meer Europese modellen. Vanaf het voorjaar van 2026 komt de technologie naar de Ford Puma, de Puma Gen-E, de Kuga en de Ranger PHEV – naast de al bestaande Mustang Mach-E. 

In Nederland werkt het bestaande BlueCruise-systeem op meer dan 95 procent van de snelwegen. Ford noemt dit Blue Zones.

Rijden wordt ontspannender

Volgens Doug Field, Fords topman voor elektrische en digitale ontwikkeling, wil het merk autonoom rijden democratiseren. “We willen de technologie beschikbaar maken in auto’s die mensen écht kopen.”

Voorlopig moeten we het nog doen met de huidige versie van BlueCruise. Die biedt nog geen volledig autonoom rijden, maar wel meer rust op lange snelwegritten of in files. Zeker in het drukke Nederland is dat een welkome verlichting. Met de aangekondigde ‘eyes-off’-versie zet Ford de volgende stap richting écht zelfstandig rijdende auto’s.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

