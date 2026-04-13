Waarom jij supergoed moet blijven opletten in deze zelfrijdende Tesla

Als eerste Europese land heeft Nederland Tesla’s Full Self Driving-systeem goedgekeurd. Maar denk niet dat je je daarmee slapend of append door het verkeer kunt begeven. Wat heb je er dan wel aan?

Tesla zelf noemt het systeem ‘Full Self Driving Supervised’. Dat laatste woord geeft al aan dat je het rijden niet volledig aan de auto kunt of mag overlaten. Van volledig autonoom rijden is dus geen sprake. De auto kan weliswaar zelf rijden, maar de bestuurder blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk.

Dus mocht je in de FSD-modus een ongeval veroorzaken, dan klopt de verzekeraar van de tegenpartij bij jou aan en niet bij Tesla.

Full Service Driving - ook in de stad

Full Self-Driving (Supervised) bestaat uit een aantal slimme assistentiesystemen waarmee Tesla’s in allerlei verschillende omstandigheden zelf kunnen rijden - ook in stadsverkeer. Voorwaarde is zoals gezegd dat jij als bestuurder altijd toezicht houdt. Jij fungeert als het ware als rijinstructeur, met de mogelijkheid om in te grijpen als je leerling – jouw Tesla – in de fout dreigt te gaan.

Eigenlijk moet je dus continu superscherp zijn op het verkeer én tegelijkertijd opletten dat de auto niets fout doet. Want áls er iets misgaat terwijl je handsfree rijdt, moet je dus corrigerend optreden.

Handsfree rijden met FSD mag, maar ...

Om te voorkomen dat jij als ‘rij-instructeur’ in slaap valt of met geheel andere dingen bezig bent dan het verkeer, zet Tesla een paar elektronische waakhonden in. Camera’s en sensoren checken of je ogen op de weg gericht zijn en of je handen startklaar zijn om het stuur te grijpen. Ook dat laatste is een harde voorwaarde. Je hoeft je handen weliswaar niet continu aan het stuur te houden, maar met je telefoon spelen, je scheren of je mascara bijwerken zijn uit den boze.

Wat kan een Tesla met Full Service Driving?

FSD (Supervised) maakt gebruik van de externe camera's van het voertuig en van kunstmatige intelligentie. Het systeem is ontworpen om de lastigste aspecten van het rijden in het dagelijkse verkeer van de bestuurder over te nemen. Voorbeelden zijn het navigeren in druk stadsverkeer, voorsorteren op kruispunten en het wisselen van rijstrook.

Doel hiervan is om de veiligheid te bevorderen. Volgens de RDW is Tesla daar daadwerkelijk in geslaagd. Wie – zoals de redactie van Auto Review – meermaals is geconfronteerd met de beperkingen van rijhulpsystemen is waarschijnlijk sceptisch. Niet zelden hebben we onterechte stuuringrepen, ghost braking voor niet-bestaande obstakels of snelheidsbeperking op de parallelrijbaan meegemaakt.

Om handsfree te rijden, maar tegelijkertijd altijd alert te moeten zijn op eventuele fouten van zowel medeweggebruikers als de auto, lijkt ons eerlijk gezegd doodvermoeiend.

14 miljard kilometer rijervaring

Maar doordat Tesla FSD (Supervised) heeft getraind met gigantische hoeveelheden hoeveelheden praktijkdata, zou het systeem veel adequater reageren.

Inmiddels is er wereldwijd meer dan 14 miljard kilometer met FSD gereden. De daaruit gegenereerde data zorgen helpen het systeem om te gaan met uiteenlopende omstandigheden en situaties. Tesla stelt dat auto’s met FSD (Supervised) actief gemiddeld minder betrokken zijn bij ongevallen per gereden kilometer dan auto’s zonder het systeem.

Prijs Tesla FSD

Tesla gaat Full Self-Driving vanaf nu in Nederland uitrollen, door middel van over the air updates. Als je FSD wilt activeren, kost je dat eenmalig 7500 euro en als abonnementsvorm biedt Tesla het aan voor 99 euro per maand.

Omdat FSD nu in Nederland is goedgekeurd, zullen de andere EU-landen waarschijnlijk snel volgen. Bovendien gaan fabrikanten als BMW, Ford, Mercedes en Volvo nu meer haast maken met hun versies van een FSD-systeem.

Overigens is Tesla's FSD beschikbaar voor alle modellen, op voorwaarde dat ze beschikken over HW4. dat is de vierde generatie van Tesla's hardware voor rijhulpsystemen. Dat beschikt over de nieuwste camera’s en de snelste verwerkingscapaciteit. Afhankelijk van de fabriek waar de auto is gebouwd, beschikken Tesla’s vanaf 2023 of 2024 over HW4.

Zodra de gelegenheid zich voordoet, gaan we Tesla's FSD zelf uitproberen. Wordt vervolgd!