Tesla Model Y Standard (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

534 kilometer is de officiële actieradius van de goedkope Tesla Model Y Standard. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Model Y Standard is de nieuwe, goedkope versie van de Model Y. Tesla heeft bezuinigd op de uitrusting, maar niet op de prestaties en de range. Want een honderdsprint van 7,2 seconden, een topsnelheid van 201 km/h en een officieel rijbereik van 534 kilometer zijn keurige waarden.

Aperture-velgen en 58 kWh

De 18-inch wielen liggen om de nieuwe Aperture-velgen. Deze aerodynamische wieldoppen zijn bijna volledig dicht en moeten dit de zuinigste Model Y tot nu toe maken. Tesla communiceert wel een range (534 km), maar niet hoe groot de batterij precies is. Wij meten zelf een bruikbare capaciteit van 58 kWh en daar rekenen we mee.

We testen de Model Y Standard eind december, voordat het echt koud wordt en de sneeuw begint te vallen. Met buitentemperaturen van 12 graden Celsius overdag en 10 graden ’s avonds, heeft de Model Y het relatief makkelijk. Verder is het droog en staat er weinig wind. Een herfsttest.

Tesla Model Y Standard: actieradius bij 100 km/h

Tesla’s staan bekend om hun zuinigheid en de Model Y Standard bevestigt dat nogmaals. Als wij onze vaste testroute over de snelweg afleggen op 100 km/h, stabiliseert het gemiddelde verbruik op slechts 14,30 kWh/100 km. Zo kun je met een relatief kleine batterij van 58 kWh toch 406 kilometer afleggen.

Tesla Model Y Standard: actieradius bij 130 km/h

Op 130 km/h klimt het stroomverbruik naar 21,15 kWh/100 km – nog steeds een knappe score. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 274 kilometer. Je wordt dus niet keihard afgestraft wanneer je haast hebt en het gaspedaal wat dieper intrapt.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 534 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 406 km - 76%

Actieradius 130 km/h - 274 km - 51%

Conclusie

De Model Y Standard is zuinig, absoluut. Op 100 km/h is-ie zelfs nog iets zuiniger dan de Tesla Model Y Long Range AWD (actieradiustest) die we in 2025 testten. Onder vergelijkbare weersomstandigheden scoren ze 14,30 versus 14,75 kWh/100 km. Bij 130 km/h zet de Model Y Standard geen zuinigheidsrecord, want de Model Y Long Range AWD profiteerde van hogere temperaturen.

We sluiten af met het compliment dat de goedkoopste Model Y ondanks zijn hoge SUV-carrosserie maar iets minder zuinig is dan de nieuwe Mercedes CLA – een aalgladde sedan die is volgestopt met alle automobiele kennis van Duitsland.