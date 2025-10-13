Deze besparing op de goedkoopste Tesla Model Y zit je elke rit dwars

Nieuws

De nieuwste en goedkoopste uitvoering van de Tesla Model Y zorgt voor verbazing. Niet alleen vanwege zijn gunstige prijs, maar ook vanwege het vreemde dak.

Afgezien van de kleinere wielen oogt de Model Y Standard vanbuiten als elke andere Model Y. Dus compleet met het kenmerkende glazen dak. Binnenin is dat echter afgedekt met een stoffen hemelbekleding. Veel Tesla-fans vonden dat onlogisch. Waarom zou de fabrikant extra geld uitgeven om dat door velen felbegeerde panoramadak te verbergen? Zeker omdat deze nieuwe instapversie ook al Autopilot en FM-radio moet missen.

Wel glas, geen panorama

Tesla’s vicepresident Voertuigontwikkeling, Lars Moravy, legt via X uit wat er aan de hand is. In de Model Y Standard gebruikt Tesla goedkoper glas, zonder de reflecterende coating die in de duurdere uitvoeringen de warmte buiten houdt. "Zonder die coating zou de auto in de zon snel veranderen in een sauna. Door het dak vanbinnen met stof af te dekken, blijft de temperatuur in het interieur beter beheersbaar."

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Ook geluidwerend

Daarnaast beweert Moravy dat veel Tesla-klanten in warme gebieden sowieso graag een stoffen afdekking van het panoramadak wilden. Sterker nog, vaak plaatsen die klanten uit zichzelf een zonnescherm. Ook bij auto's mét zonwerend glas in het dak. De stoffen afwerking reduceert bovendien het rijgeluid, iets waar eerdere Model Y’s regelmatig kritiek op kregen.

Waarom geen stalen dak?

Je kunt je afvragen waarom Tesla in plaats van een glazen dak waar je niet doorheen kunt kijken, dan niet gewoon een stalen dak monteert. Dat is echter niet zo logisch als het lijkt. Volgens Moravy is het goedkoper en eenvoudiger om glaspanelen te blijven gebruiken dan een volledig nieuw metalen paneel te ontwikkelen.

Een stalen dak in plaats van een glazen exemplaar, zou aparte productielijnen, mallen en montageprocessen vereisen. Door één type carrosserie te blijven gebruiken, bespaart Tesla tijd, onderdelen en geld. En dat is precies wat je wilt als je een model goedkoper in de markt wilt zetten.

Daarnaast heeft de vicepresident nog een niet-zakelijk argument. “Het glazen dak ziet er gewoon cooler uit.”

Met onze gratis nieuwsbrief mis je geen Tesla-nieuwtje meer!