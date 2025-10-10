Waarom de Tesla Model Y plotseling 6000 euro goedkoper (en efficiënter) is geworden

Nieuws

Het zat al even in de pijplijn, maar nu is-ie er echt: de kale versie van de Tesla Model Y. Verrassend genoeg is de nieuwe uitvoering niet alleen goedkoper, maar verslaat hij de oude instapper ook op een ander belangrijk punt.

De nieuwe Model Y Standard neemt de plaats in van de eerdere Model Y RWD. Die kostte 45.990 euro, terwijl de Standard 39.990 euro noteert. Daarmee is de vanafprijs van de Model Y met 6.000 euro gedaald. Opmerkelijk genoeg is de nieuwe uitvoering ook efficiënter. Het opgegeven rijbereik stijgt van 500 naar 534 kilometer (WLTP).

Volgens Tesla komt dat niet door een andere batterij – al blijft het merk daar traditioneel vaag over – maar door een betere efficiëntie. Het stroomverbruik daalde namelijk van 13,9 naar 13,1 kWh per 100 kilometer.

Minder luxe

Het prijsverschil moet natuurlijk ergens vandaan komen. Daarom is de Model Y Standard op enkele punten versoberd. De voorbumper is eenvoudiger, het panoramadak ontbreekt en in het interieur zijn de materialen minder luxe. De stoelen zijn bekleed met stof in plaats van kunstleer en de achterbank is niet meer verwarmbaar. Ook de elektrische stuurverstelling en sfeerverlichting zijn geschrapt.

Toch blijft het een volwaardige Tesla. Autopilot, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een FM-radio zijn gewoon aanwezig. In de VS zijn die functies juist uit de instapper gehaald, maar voor de Europese markt heeft Tesla een andere keuze gemaakt.

Gebouwd in Duitsland

De Model Y Standard voor Europa rolt van de band in de Gigafactory bij Berlijn.

Met de komst van deze nieuwe uitvoering krijgt het Model Y-gamma een herstructurering. De Standard is de nieuwe instapper en vervangt de RWD. Daarboven staan de Long Range RWD (vanaf 50.990 euro) en de Long Range All-Wheel Drive (vanaf 53.990 euro). De Performance (62.990 euro) blijft de topversie. De eerste exemplaren van de Model Y Standard worden in november in Nederland verwacht.

