3 voordelen en 3 nadelen van de nieuwe Tesla Model Y (2025)

Parkeer je ongezouten mening over Elon Musk in de ijskast, want de vernieuwde Tesla Model Y is misschien wel de beste elektrische gezinsauto van dit moment. We belichten drie pluspunten én drie minpunten.

De actieradius van de Tesla Model Y bij 100 en 130 km/h hebben we al getest, evenals het snelladen met de elektrische SUV. Toen kwamen we tot de ontdekking dat je het best kunt afkoppelen bij een batterijniveau van 60 procent.

Maar we hebben nog meer te vertellen over de Tesla Model Y. Hier zijn drie plus- en minpunten die je als potentiële koper (of leaser) moet weten. Hieronder zetten we ze op een rij met een foto erbij.

3 voordelen van de Tesla Model Y

Pluspunt 1: Gewoon met knipperlichthendel

We moesten sneren, klagen en smeken, maar het is gelukt: anders dan de Model 3, heeft de Model Y een knipperlichthendel.

Pluspunt 2: Model Y 2.0

De Model Y was al een zuinige en ruime auto, nu is-ie ook comfortabel geveerd, lekker stil en afgewerkt met mooie materialen.

Pluspunt 3: Klik. Kloenk. Vlak.

Sinds de facelift is het mogelijk om de achterstoelen met één druk op de knop in de kofferruimte neer te klappen.

3 nadelen van de Tesla Model Y

Minpunt 1: Paniekerige cruisecontrol

De adaptieve cruisecontrol reageert paniekerig op auto’s die op andere rijbanen rijden door onnodig af te remmen.

Minpunt 2: Automatische ruitenwissers

Ruitenwissers van Tesla’s leiden vaak hun eigen leven. Ook de vernieuwde Model Y lijkt geen idee te hebben hoe hard het regent.

Minpunt 3: Vandaag is rood … niet te betalen

Onze testauto is uitgevoerd in Stealth Grey (1300 euro). Wie het straatbeeld wil opfleuren met Ultra Red, moet 2600 euro (!) aftikken.

En verder: stoppen voor stroom

Normale mensen zetten hun bestemming in het navigatiesysteem, nemen de laadpauzes die de auto voorstelt en rijden zo stressvrij door stad en land. EV-nerds die kicken op cijfertjes kunnen ook hun lol op. De Model Y toont het verwachte stroomverbruik van de rit in een gedetailleerde grafiek en houdt nauwkeurig bij hoeveel jij daarvan afwijkt. Je kunt ook aflezen wat de ‘schuldigen’ zijn: het rijden zelf of randzaken als de klimaatregeling of de batterijverwarming. Hij deelt ook leuke weetjes: ‘11,8 km/h wind vanuit het noordwesten kostte 2,5% deze rit’. Als je daarop kickt, is het genieten.