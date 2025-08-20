Nieuws

In 2023 sloopte Tesla de richtingaanwijzerhendel uit de Tesla Model 3. Worstel jij ook dagelijks met die stomme knop op het stuur? De oplossing komt eraan – zo lijkt het.

Nu Tesla de stuurhendels uit de vernieuwde Model 3 heeft weggehaald, moet je de transmissie bedienen via het centrale scherm. Dat is nog wel te doen. Maar de bediening van de richtingaanwijzers met een knop op het stuur vindt bijna niemand handig. Tesla zelf geeft impliciet ook toe dat de verhuizing van de richtingaanwijzerbediening een vergissing was.

Dat begon eigenlijk al bij de introductie van de sterk verbeterde Tesla Model Y in 2025. Die had wél weer een hendel voor de richtingaanwijzers. Mogelijk heeft Tesla dit tegen wil en dank gedaan, vanwege de kritiek van Euro NCAP. Zie hieronder.

Model 3 krijgt weer richtingaanwijzerhendel

Maar gelukkig is het nooit te laat om terug te komen op een verkeerde beslissing. In China gaat Tesla daarom weer een richtingaanwijzerstengel in de Model 3 monteren. Zo lezen we bij CarnewsChina. Nieuwe Models 3 krijgen de hendel standaard gewoon aan de stuurkolom, waar-ie hoort.

Ook oplossing voor bestaande Models 3

Maar ook voor berijders van bestaande Models 3 van de huidige generatie biedt Tesla een oplossing. In elk geval in China. Chinese klanten kunnen vanaf september 2025 terecht bij een Tesla Service Center voor een retrofit. Kosten: omgerekend zo’n 300 euro. Voor auto’s die na 7 februari 2025 zijn gebouwd, kan de upgrade direct worden ingepland. Oudere Models 3 komen later aan de beurt.

Nog geen duidelijkheid voor Europa

Of Europese Tesla-rijders die keuzemogelijkheid ook krijgen, is onbekend. Vooralsnog zwijgt Tesla hierover. Maar wij zouden tegen alle betrokken Model 3-rijders zeggen: stuur massaal mailtjes naar jouw dichtstbijzijnde Tesla Center en sméék om die hendel!



Niet de eerste draai van Tesla

Het is trouwens niet de eerste keer dat Tesla een ‘radicale’ keuze terugdraait. In 2021 werd de Model S in de VS alleen nog aangeboden met een yoke-stuur. Daarbij benadrukte Elon Musk dat dit het stuur van de toekomst was. Maar twee jaar later kwam er het ronde stuur terug, en inmiddels is ‘het stuur van de toekomst’ in de VS slechts een optie op de Model S Plaid en Model X Plaid.

Nieuw is niet altijd beter

Eerlijk is eerlijk: Tesla is niet de enige of eerste die tot inkeer komt waar het omstreden bedieningsconcepten betreft. Zo stopt Volkswagen bij nieuwe modellen met de touchknoppen die hun intrede deden bij de ID.3. Ook Ferrari monteert bij nieuwe modellen weer fysieke knoppen op het stuur en Hyundai wil de 'schermificatie' eveneens afremmen.