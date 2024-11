Nieuws

We hebben het al zo vaak gezegd en blijven het herhalen: fysieke knoppen zijn veel fijner in gebruik en bovendien een stuk veiliger dan grote touchscreens. Hyundai is na uitgebreid onderzoek ook tot deze conclusie gekomen, maar we betwijfelen of we heel blij moeten worden van het alternatief ...



In vrijwel elke moderne auto bevindt zich centraal op het dashboard een groot touchscreen waarin de meeste functies verstopt zitten. Vaak is ook het instrumentarium voor je neus digitaal, en steeds meer merken kiezen ervoor om voor de passagier een derde scherm te installeren.



De nieuwe Mercedes E-Klasse is een goed voorbeeld van een overdaad aan schermen

Gestrest en geïrriteerd

Hyundai is zeker geen uitzondering - ook in de modellen van de Koreanen vind je één of meerdere grote schermen. Het probleem is dat de meeste mensen daar helemaal niet op zitten te wachten.. Daar kwam Hyundai achter door de kwestie voor te leggen aan een klantenpanel.

Topontwerper Ha Hak-soo geeft in gesprek met het Koreaanse dagblad Korea JoongAng Daily aan dat deze mensen ‘gestrest en geïrriteerd’ raakten toen ze diep in een touchscreen moesten duiken voor belangrijke functies. De conclusie van Hyundai was dan ook duidelijk: mensen hebben liever fysieke knoppen dan een groot iPad-achtig scherm waarin alle belangrijke functies zitten verstopt.

Hyundai Inster met knoppen

Deze kennis heeft Hyundai direct toegepast. Kijk maar naar de nieuwe Hyundai Inster: onder het centrale scherm vind je allemaal fysieke knoppen (foto links). En ook bij de facelift van de Hyundai Ioniq 5 zijn er echte knoppen onder het touchscreen bijgekomen (foto rechts).

Hyundai had een hoop geld kunnen besparen door in plaats van dure focusgroepen opzetten het gewoon aan ons te vragen, maar we zijn blij dat het merk nu doet wat wij ook graag willen.

Euro NCAP

Nog (veel) belangrijker dan onze mening is echter die van Euro NCAP. Ook de veiligheidsorganisatie heeft een duidelijke voorkeur voor fysieke knoppen. Sterker nog - vanaf 2026 krijgen auto's alleen de maximale vijf sterren voor veiligheid als er vijf fysieke, analoge bedieningselementen aanwezig zijn: alarmlichten, claxon, ruitenwissers, richtingaanwijzers en de activering van het eCall-systeem in noodgevallen.

Alternatief: enorm head-up display

Hoewel we blij zijn met de aha-erlebnis van Hyundai, is het alternatief huiveringwekkend. Een aantal weken geleden presenteerde het merk plannen om in samenwerking met het Duitse Zeiss een gigantisch head-up display te ontwikkelen (zie foto hierboven). Deze ‘holografische voorruit’ projecteert informatie over de gehele voorruit. Volgens Hyundai draagt de techniek bij aan de veiligheid van de bestuurder, maar ons lijkt het vooral erg afleidend. Wat is er mis met een bescheiden scherm en een rij fysieke knoppen?