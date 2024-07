Column: automerken slaan door met hun liefde voor nieuwe gadgets (en vooral Tesla)

Nieuws

Touchscreens zijn een spijtzwam in de autowereld. In China is een groot touchscreen een statussymbool, terwijl de meeste Europese automobilisten terugverlangen naar knoppen. Ook botsproevenautoriteit Euro NCAP mengde zich in het debat.



Tot een jaar of tien geleden waren fysieke knoppen op het dashboard vanzelfsprekend. Ze zaten er gewoon en je sloeg er geen acht op. Maar sinds aanraakschermen de echte knoppen steeds meer verdringen, is er een bittere strijd ontstaan. De een vindt dat we niet zo moeten zeuren over touchscreens, de ander mailt juist dat hij verdrinkt in de oceaan aan mogelijkheden die in menu's verborgen zitten.

Europese automobilisten klagen wat af, maar de weerzin tegen displays is niet universeel. In China is de grootte van het beeldscherm een statussymbool. Hoe groter het scherm, hoe nieuwer de auto. En daarover kun je lekker opscheppen tegen je buurman. Al is het niet de enige reden dat Chinezen zich makkelijker aanpassen. Een auto was daar in de vorige eeuw nog lang niet zo vanzelfsprekend als bij ons. Veel Chinezen kennen knoppen alleen uit oude auto's en zien ze als overblijfselen uit de oertijd van de automobiel.

Geen knoppen is goedkoper



Dat automerken de echte knoppen vervangen, heeft niet alleen met blije Chinezen te maken. Alle functies digitaal bundelen achter een scherm is veel goedkoper dan al die afzonderlijke knoppen produceren. Voor één auto zijn het de kosten niet, maar Volkswagen verkocht in 2023 bijna 4,8 miljoen auto's ...

Toch zijn het niet alleen autojournalisten en meelevende lezers die strijden voor het behoud van de fysieke knop. Een scherm heeft namelijk een serieus probleem: het leidt af en het is dus onveilig. Onderzoek heeft uitgewezen dat automobilisten 100 tot 200 meter niet op de weg kijken vanwege de schermtijd.

Tesla Model 3 verliest een ster



En dat trok weer de aandacht van de experts van Euro NCAP. Vanaf 2026 krijgen auto's alleen de maximale vijf sterren voor veiligheid als er vijf fysieke, analoge bedieningselementen aanwezig zijn: alarmlichten, claxon, ruitenwissers, richtingaanwijzers en de activering van het eCall-systeem in noodgevallen.

Tesla maakt het wel heel bont met zijn vernieuwingsdrang en deed bij de Tesla Model 3 de knipperlichthendel in de ban. Dat komt ze duur te staan: met de digitale touchknoppen op het stuur, die ervoor in de plaats kwamen, zou dit model een NCAP-ster verliezen. Toch denk ik dat het nog niet voldoende is. Een touchscreen is gewoon niet gebruiksvriendelijk genoeg, met zijn gevoelige aanraakvlakken en 'creatieve' menustructuren. Knoppen voor de belangrijkste functies zijn gewoon veiliger.