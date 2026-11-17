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Zoek je de degelijkheid van een Volkswagen Polo, maar mag het wat sportiever? Dan is de Seat Ibiza een leuk alternatief. Hij deelt zijn techniek met de Polo, is een stukje goedkoper en via private lease nu zelfs plotseling spotgoedkoop.

Via private lease rijd je de Ibiza al vanaf 333 euro per maand. Dat bedrag geldt bij Mobilist, de leasetak van Volkswagen Pon Financial Services, voor 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de specificaties en de goede en mindere punten van de Seat Ibiza zien.



Ga naar de beste Seat Ibiza-deal bij Mobilist

Seat Ibiza Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 60 maanden 5.000 km/jaar € 333,- p/m Bekijken Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 60 maanden 10.000 km/jaar € 354,- p/m Bekijken Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 48 maanden 5.000 km/jaar € 360,- p/m Bekijken Bekijk alle Seat Ibiza Private Lease deals

Over de Seat Ibiza

De Seat Ibiza is een compacte hatchback van 4,06 meter lang, met een bagageruimte van 355 liter. Onder de motorkap zit altijd een 1.0 EcoTSI: een driecilinder benzinemotor met turbo. Je kiest uit 95 pk met een handgeschakelde vijfbak of 115 pk met een DSG, een automaat met twee koppelingen die snel en soepel schakelt.

Bij Mobilist lease je de Ibiza met handbak vanaf 333 euro per maand, bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Onderhoud, wegenbelasting, zomerbanden, verzekering en pechhulp zitten daarbij in. Zo rijd je voor een scherp maandbedrag in een auto met Volkswagen-techniek onder de huid.

Een eerlijk minpunt: een hybride of elektrische Ibiza bestaat niet. En wil je een automaat, dan moet je minimaal de Style Business Connect nemen.

Pluspunten Minpunten + Volkswagen-techniek voor een scherp maandbedrag

+ Instapper al met ledkoplampen, digitaal dashboard en Apple CarPlay

+ Bagageruimte van 355 liter – Geen hybride of elektrische versie

– Automaat pas vanaf Style Business Connect

– Instapper met handbediende airco en handslingers achter

Ga naar de beste Seat Ibiza-deal bij Mobilist

Seat Ibiza Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 60 maanden 5.000 km/jaar € 333,- p/m Bekijken Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 60 maanden 10.000 km/jaar € 354,- p/m Bekijken Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 48 maanden 5.000 km/jaar € 360,- p/m Bekijken Bekijk alle Seat Ibiza Private Lease deals

Seat Ibiza uitrusting

De Seat Ibiza is er in vier uitvoeringen: Reference, Style, Style Business Connect en FR Business Connect.

Reference

De Ibiza opent met de 'Reference', en die is voor een instapper prima bedeeld. Standaard krijg je full-ledkoplampen, een 8,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto, DAB+ en een digitaal instrumentenpaneel van 8 inch. Ook cruise control, parkeersensoren achter, een licht- en regensensor en twee USB-C-poorten voorin zitten erop. Aan veiligheid geen gebrek: Front Assist met noodremfunctie, Lane Assist (die je in je rijstrook houdt), verkeersbordenherkenning en vermoeidheidsherkenning zijn standaard. De airco bedien je met de hand en alleen de ramen voorin zijn elektrisch. Je rijdt op 15 inch lichtmetalen velgen en de Reference is er alleen met de 95 pk sterke handbak.

Style

De 'Style' maakt de Ibiza een stuk comfortabeler. Je krijgt een draadloze telefoonlader van 15 watt, een leren multifunctioneel stuur, een middenarmsteun met opbergvak en een in delen neerklapbare achterbank. Daarnaast zijn er 16 inch velgen, ledverlichting bij het in- en uitstappen, een verstelbare laadvloer en een voorbereiding voor een trekhaak.

Style Business Connect

De 'Style Business Connect' is de eerste uitvoering die je ook met de 115 pk sterke automaat kunt krijgen. Hij voegt elektrische ramen achter, automatische airco met twee temperatuurzones, stoelverwarming voorin en een achteruitrijcamera toe. Ook krijg je parkeersensoren voor en achter, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, een groter digitaal instrumentenpaneel van 10 inch, getinte achterruiten, sfeerverlichting en zes in plaats van vier speakers.

FR Business Connect

De 'FR Business Connect' is de sportieve topversie. Je krijgt sportstoelen met bekleding in suède-look, keyless entry (openen en starten zonder sleutel uit je zak te halen) en adaptieve cruise control die zelf afstand houdt tot je voorligger. Ook Side Assist, die waarschuwt voor auto's in je dode hoek, en Exit Assist, die waarschuwt voor naderend verkeer als je uitstapt, zitten erop. Verder zijn er een uitgebreidere rijstrookassistent met file-assistent, automatisch grootlicht, rijprofielen en een ander ontwerp ledkoplampen. Met de automaat krijg je schakelpeddels achter het stuur.

De Seat Ibiza is er alleen met benzinemotoren: de 1.0 EcoTSI met 95 pk en handbak, of met 115 pk en DSG-automaat. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Specificatie 1.0 EcoTSI 95 pk 1.0 EcoTSI 115 pk Vermogen 95 pk 115 pk Koppel 175 Nm 200 Nm Transmissie Handbak (5) DSG-automaat (7) 0-100 km/h 11,0 s 10,1 s Verbruik 5,1 l/100 km 5,3 l/100 km Bagageruimte 355 liter 355 liter

Seat Ibiza Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 60 maanden 5.000 km/jaar € 333,- p/m Bekijken Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 60 maanden 10.000 km/jaar € 354,- p/m Bekijken Mobilist Seat Ibiza Handgeschakeld Benzine 48 maanden 5.000 km/jaar € 360,- p/m Bekijken Bekijk alle Seat Ibiza Private Lease deals



Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

