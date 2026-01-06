Dit Spaanse Volkswagen Polo-alternatief is plotseling spotgoedkoop (vanaf 279 euro)

Best in Class. Mercedes-Benz Vans.

De Volkswagen Polo is de meest voorkomende auto van Nederland, maar zijn Spaanse neefje is momenteel wel heel goedkoop te rijden. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 279 euro per maand in de Seat Ibiza.

De Seat Ibiza staat door een tijdelijke nieuwjaarsactie voor een scherpe maandprijs in de private lease vergelijker van Auto Review. Je kunt al in de hatchback rijden vanaf 279 euro. Daarvoor krijg je een standaard rijk uitgeruste auto terug, met welbekende en oerdegelijke Volkswagen-techniek zoals je ook onder andere kent van de Polo. De Seat Ibiza private lease je via Auto Review.

Seat Ibiza in het kort

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI
Vermogen (pk) 95
Koppel (Nm) 175
Aandrijflijn (brandstof) Benzine
Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,1 l / 100 km (1 op 19,6)
0-100 sprint (seconden) 10,9
CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 118
Pluspunten

+ Scherpe prijs
+ Verrassend ruim
+ 8,25-inch touchscreen met Apple CarPlay/Android Auto
+ Zuinig
+ Vertrouwde Volkswagen-techniek in Spaans jasje

Minpunten

- Stuurt minder sportief dan je verwacht van een Seat  
- Niet verkrijgbaar als (mild) hybride
- Wel heel kleine velgen

Seat Ibiza Reference uitrusting

De instapper van de Seat Ibiza heet Reference. Hiermee mis je eigenlijk niks, je profiteert van onder meer: 

  • Cruise control
  • Airconditioning
  • 15-inch stalen velgen
  • LED-verlichting rondom
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrisch bedienbare ramen
  • Start/stop-systeem
  • Verkeersbordenherkenning
  • Lane departure warning 
  • 8,25-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
  • 8-inch digitaal instrumentarium

Seat Ibiza private lease

De Seat Ibiza is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 279,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Seat Ibiza private lease prijzen.

Overtuigd? Je vindt deze Seat Ibiza op de private lease pagina van Auto Review. Als je toch liever een andere auto wilt, kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment aan auto's.

Waarom kiezen voor private lease?

Met private lease kies je voor eenvoud en helderheid. Je betaalt een vast bedrag per maand en hebt daarmee het plezier van een gloednieuwe auto, zonder bijkomende financiële verrassingen. Kosten zoals afschrijving, belasting, verzekering en onderhoud zijn inbegrepen, waardoor de gebruikelijke zorgen bij het kopen van een auto niet meer aan de orde zijn.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

