Aankoopadvies tweedehands Seat Ibiza (6F): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

In 2017 was de toenmalige Seat Ibiza al flink op leeftijd. Daarbij had-ie ook last gehad van de distributiekettingproblemen van de Volkswagen-groep. Hoog tijd voor een nieuwe, kettingvrije generatie, de Ibiza 6F! Als occasion ook een goed idee?

Met de eerste Ibiza vond Seat ­zichzelf in 1984 opnieuw uit. Decennia­lang had het merk in licentie Fiats gebouwd, maar aan de hand van het Volkswagen-concern ging er een nieuwe wind waaien. De Ibiza groeide uit tot de hoeksteen van het merk. Eerst als op zichzelf staand model, vanaf de tweede generatie als het Spaanse broertje van de Volkswagen Polo. Lange tijd was Seat de sportieve loot aan de Volkswagen-­boom, bovendien waren Seats meestal iets goedkoper dan vergelijkbare VW-modellen.



Seat verdwijnt als zelfstandig automerk



In 2023 verkocht Seat wereldwijd ruim 600.000 auto’s en je zou dus zeggen dat het merk bestaansrecht heeft. Daar denkt de Volkswagen-leiding anders over. In 2030 verdwijnt Seat als zelfstandig auto’s producerend merk. Alle ballen gaan dan op de premiumlandgenoot Cupra. Maar dat zou ons er niet van weerhouden om een tweedehands Ibiza te kopen, want de onderdelen­leveranties blijven nog wel even op peil.

Verkoopcijfers Seat Ibiza na 2017



Wereldwijd was de Seat Ibiza ST nooit een bestseller, maar in Nederland werd de station­wagonversie gemist. Want ondanks de vele verbeteringen, wist de nieuwe Ibiza hier minder kopers te trekken dan zijn voorganger. In het eerste volledige verkoopjaar (2018) kozen bijna 2800 Nederlanders voor de Ibiza 6F Een jaar later steeg dat aantal tot iets boven de 3200. Onder invloed van de coronapandemie en de onderdelenschaarste daalden de cijfers drie jaar op rij, maar 2023 eindigde weer met een hoopgevende 3000 stuks.



Afgezet tegen de concurrentie, blijft het mager. Zo dirigeerden de verkopers bij Peugeot ruim 9000 nieuwe 208’s naar de uitgang van hun dealerpand en wisten hun Volkswagen-collega’s zo’n 7300 Polo’s te slijten. Ook de Opel Corsa (6218), Renault Clio (4637) en Toyota Yaris (4540) deden het beter dan de Ibiza. Onterecht wat ons betreft, want de Ibiza rijdt lekker en biedt voor een auto in zijn segment voldoende ruimte.

Motoren Seat Ibiza 6F

Niet alleen de Ibiza ST werd in 2017 naar de eeuwige schrootvelden gestuurd, ook de driedeurs SC verdween uit het gamma. Zo was de vijfdeurs hatchback de enige resterende carrosserievariant. Als occasionkoper kun je kiezen tussen drie basismotoren: een ongeblazen driecilinder 1.0 met 75 of 80 pk, diezelfde motor mét turbo en 95, 110 of 115 pk en de viercilinder 1.5 met 150 pk.



Dieselliefhebbers kunnen alleen terecht bij de 95 pk sterke 1.6 TDI. Een DSG-bak was alleen leverbaar met de twee krachtigste benzinemotoren en de 1.6 TDI.

Wil je je Ibiza basaal, sportief of chic?



Op uitrustingsgebied staat Reference voor de absolute basis, al krijg je wel een handmatig bediende airco en elektrische ramen vóór. De Style staat voor iets meer luxe en de FR voor sportiviteit. Zo is de FR uitgerust met een adaptief onderstel, 17-inch lichtmetaal, sportstoelen en twee verchroomde uitlaatsierstukken aan weerszijden van een zwarte diffuser. De chique Xcellence is vanbuiten herkenbaar aan de grille met ontelbare glimmertjes. Vanbinnen vrolijkt het tweekleurige dashboard de boel een beetje op, maar navigatie was ook bij de Xcellence een optie.



Facelift Ibiza van 2021



In 2021 onderging de Ibiza een bescheiden facelift. Daarbij kreeg-ie rondom led-verlichting en de zwierig ‘geschreven’ modelnaam als een soort tramp stamp midden op de achterklep. In het interieur waren de wijzigingen ingrijpender. Het geïntegreerde infotainmentdisplay maakte plaats voor een ‘los’ scherm aan de bovenkant van het dashboard en er kwam een draadloze smartphone­koppeling. De dashboardknuffelaars onder de clientèle werden bediend met zachter aanvoelende materialen.

Problemen en betrouwbaarheid Seat Ibiza 6F



De lak van deze Ibiza staat bekend om zijn gevoeligheid voor steenslag. Zien de voorbumper en motorkap eruit als een kind met waterpokken, beding bij de koper dan een leuke korting of geef aan dat je dit hersteld wilt hebben.



Een ander punt van kritiek op de carrosserie geldt de tankklep, die zich soms alleen met geweld laat openen. Laat dit zo nodig verhelpen. Let met name bij auto’s van voor de facelift, ook op krassen op de kunststof interieurdelen. Erger je je daar tijdens de proefrit al aan, dan kun je de auto misschien beter laten staan.



Geen distributieketting meer in Seat Ibiza 6F



Bij de Ibiza 6F hoef je niet meer bang te zijn voor voortijdig verslappende distributiekettingen, simpelweg omdat de motoren die niet meer hebben. Wel kampen de 1.0 TSI-motoren regelmatig met een slecht werkende gasklep, die zich kenbaar maakt doordat het motortoerental niet boven de 1000 tpm uitkomt.



Tikkende geluiden onder motorkap Ibiza



Tikkende geluiden uit de motorruimte vinden hun oorzaak vaak in losgetrilde boutjes van de nokkenasversteller. Even (laten) vastzetten en het probleem is over.

Als klappergeluiden vanuit de motorruimte verdwijnen of duidelijk minder worden wanneer de motor is opgewarmd, dan is er waarschijnlijk niets aan de hand. Meestal moet de motorolie even op druk komen. Let op dat de koelvloeistoftemperatuur niet te hoog oploopt, want de waterpomp is een gevoelig onderdeel.

Schakelgedrag DSG-transmissie



Mocht je een Ibiza met DSG op het oog hebben, let dan op of de bak netjes schakelt. Als-ie nog niet op temperatuur is mag je wel een schokje voelen, maar eenmaal opgewarmd moet het schakelgedrag soepel zijn. Je kunt dit het beste checken tijdens een rit door stadsverkeer of door op een veilige plek net te doen alsof je in een file rijdt. Schakelt de transmissie als een lentebok in een wei met tochtige geiten, dan is minimaal een reset van het brein nodig, maar er kan ook meer aan de hand zijn.

“De airco is niet het sterkste punt van de Seat Ibiza.”

Infotainment en airco



Vergeet niet om de werking van het infotainmentsysteem te controleren. Verloopt de communicatie met je telefoon wel vlot en probleemloos? Of loopt het scherm vast? En nu je toch op de middenconsole bezig bent: zet de airco in zijn laagste stand en voel of er ijskoude lucht uit de roosters komt. Schroef de temperatuur hoog op en zet hem dan na een tijdje weer op standje ijskast. Als het systeem traag of onvoldoende reageert, laat dan een technische controle en/of een lekkage­test uitvoeren, want de airco is niet het sterkste punt van de Ibiza.

Prijs tweedehands Seat biza 6F

Hoewel de Seat Ibiza nauw verwant is aan de Volkswagen Polo, rijdt hij net een stukje steviger en sportiever. Dus als je twijfelt tussen een Polo en een Ibiza, raden we je aan om in beide een proefrit te maken, om te zien welke het beste bij jou past.

Op Marktplaats.nl vonden we ongeveer 500 tweedehand Ibiza's vanaf 2017. Bij Seats Ibiza 6F goedkoper dan 12.000 euro staan meestal heel veel kilometers op de klok. En dan hebben ze vaak ook nog een dieselmotor of de turboloze 1.0 MPI in de neus. Een diesel is pas interessant als je meer dan 25.000 kilometer per jaar rijdt en de amechtige 1.0 MPI is dat eigenlijk nooit. Dat atmosferische motortje past beter bij auto’s in het A-segment.



Vanaf 12.000 euro wordt het leuker



Pas boven de 12 mille wordt het aanbod tweedehands Ibiza's geleidelijk frisser en fruitiger. Met wat geluk kun je voor dat geld zowaar een 1.0 TSI FR uit het debuutjaar vinden. Heb je een gevoelige rug? Beperk je bij de FR dan niet tot een korte showroomsessie in de sport­stoelen, want het stevige onderstel kan harde tikken uitdelen.



De goedkoopste Ibiza’s met de viercilinder 1.5 TSI beginnen bij een kleine 14 mille. Reken voor een Ibiza 1.0 TSI van na de facelift op vraagprijzen vanaf zo’n 13.000 euro. De goedkoopste Ibiza 6F van Marktplaats met automaat is een 1.0 TSI met 165.000 kilometer op de teller en kost 11.500 euro