Wil je goedkoop private leasen? Denk eens aan deze Seat Ibiza vanaf 319 euro per maand

Wanneer we een blik werpen op onze private lease vergelijker, valt de Seat Ibiza op door zijn scherpe maandbedrag. Al vanaf 319 euro per maand kun je de 5-deurs hatchback leasen - dat is veel auto voor je geld.

Met private lease kies je voor eenvoud en helderheid. Je betaalt een vast bedrag per maand en hebt daarmee het plezier van een gloednieuwe auto, zonder bijkomende financiële verrassingen. Kosten zoals afschrijving, belasting, verzekering en onderhoud zijn inbegrepen, waardoor de gebruikelijke zorgen bij het kopen van een auto niet meer aan de orde zijn.

De Seat Ibiza staat voor een scherpe maandprijs in de private lease vergelijker van Auto Review. Daarvoor krijg je een standaard rijk uitgeruste auto terug. Daarbij private lease je hem standaard vanaf 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De Seat Ibiza private lease je via Auto Review.

Seat Ibiza in een notendop

Specificaties

Uitvoering 1.0 MPI 1.0 TSI Vermogen (pk) 80 95 Koppel (Nm) 93 175 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l / 100 km (1 op 19,2) 5,1 l / 100 km (1 op 19,6) 0-100 sprint (seconden) 15,3 10,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 120 118

Pluspunten



+ Scherpe prijs, vooral gezien de 10.000 km per jaar

+ Verrassend ruim

+ 8,25-inch touchscreen met Apple CarPlay/Android Auto

+ Zuinig

+ Vertrouwde Volkswagen-techniek in Spaans jasje

Minpunten

- Basismotor (MPI) niet heel vlotjes

- Stuurt minder sportief dan je verwacht van een Seat

- Niet verkrijgbaar als (mild) hybride

- Klein wiel, geen lichtmetaal

Seat Ibiza Reference uitrusting

De instapper van de Seat Ibiza heet Reference. Hiermee mis je eigenlijk niks, je profiteert van onder meer:

Cruise control

Airconditioning

15-inch stalen velgen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Verkeersbordenherkenning

Lane departure warning

8,25-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

8-inch digitaal instrumentarium

Seat Ibiza private lease

De Seat Ibiza is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 319,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Seat Ibiza private lease prijzen.

Overtuigd? Je vindt deze Seat Ibiza op de private lease pagina van Auto Review. Als je toch liever een andere auto wilt, kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment aan auto's, waaronder de nieuwste Suzuki Swift.