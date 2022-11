TEST - Verdwijnt met de Ford Fiesta de beste compacte auto?

De Ford Fiesta, de feestganger onder de compacte auto's, gaat uit productie. Is dat erg? We leggen hem langs de meetlat van het Volkswagen-concern, in een vergelijkende test tegen de Volkswagen Polo en Seat Ibiza.



Eerst kijken we naar de motoren van de Ford Fiesta, de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo. Dat zijn allemaal driecilinders met turbo. Een enkele uitzondering als de Mazda 2 en Toyota Yaris daargelaten, is een dergelijke motorvariant inmiddels de standaard in een compacte hatchback. In alle drie de testauto's hebben de driepitters een inhoud van een liter.



Ford heeft zijn temperamentvolle EcoBoost-blokje sinds de facelift van de Fiesta gekoppeld aan een mild hybrid-systeem, dat met een elektrische impuls de benzinemotor ontziet. De Fiesta heeft een vermogen van 125 pk, en is daarmee nét iets sneller dan de Seat Ibiza en Volkswagen Polo.

De Fiesta is zuiniger dan de Polo



De Polo en Ibiza hebben een 110 pk sterke 1.0 TSI-motor, zonder mild hybrid, maar mét zeventraps DSG-automaat. De Ibiza en Polo zijn op de sprint nauwelijks minder snel dan de 15 pk sterkere Ford Fiesta. De verschillen moeten vooral worden gezocht in de verbruikscijfers: terwijl de Fiesta genoegen neemt met 6,6 liter benzine op 100 kilometer (1 op 15,2), noteren de Ibiza en de Polo allebei een testgemiddelde van 7,2 l/100 km (1 op 13,9).

Slechte remmen in de Ford Fiesta



Gevoelsmatig biedt de Ford Fiesta veel meer rijplezier dan de Seat Ibiza en Volkswagen Polo. Hij beschikt over een lekker directe besturing en hij laat zich met veel gevoel en precisie door de bocht sturen. De stevige afstemming van het onderstel en de sportieve Michelins stuwen het rijplezier alleen nog maar verder op, doordat je de bochtsnelheden flink kunt opvoeren en het gripniveau ver boven dat van zijn tegenstrevers ligt.



Vergeleken daarmee , zijn de technisch identieke auto's van de Volkswagen-groep degelijk, maar wel saai. Beide auto's sturen met voldoende gevoel en een goede terugkoppeling. De tractie is uitstekend en in de bocht wijken ze pas van het gekozen spoor als de banden om de voorwielen om genade beginnen te kermen.Erg spannend is het allemaal niet, de nadruk ligt duidelijk op veiligheid.

Op de remmentest is het de Volkswagen Polo die de beste prestaties noteert. Hier valt de Ford Fiesta juist een beetje door de mand.



Prijs Volkswagen Polo schrikbarend hoog automaat



De prijs van de Ford Fiesta is met 24.825 euro aanzienlijk lager dan die van de Seat Ibiza (30.550 euro) en Volkswagen Polo (31.490 euro). Ja, je leest het goed. Een-en-der-tig-dui-zend euro voor een Polootje! Dat wordt natuurlijk mede veroorzaakt door de automatisch schakelende DSG-transmissie waarmee beide auto's uit de VW-stal standaard worden geleverd.



Daarnaast scoort de Ford Fiesta op het onderdeel restwaarde beter, en is hij in onderhoud en verzekering iets goedkoper. Seat en Volkswagen geven Ford echter een lesje garantiepolitiek. Op de Ibiza en Polo zit vier jaar fabrieksgarantie, de Fiesta komt niet verder dan de wettelijk verplichte twee jaar.



Voor je naar de conclusie gaat: wil je meer weten over onze vergelijkende tests?

Aanmelden

Op vrijdag krijg je gratis onze wekelijkse nieuwsbrief als je je nu inschrijft!



Conclusie

De Ford Fiesta is zo'n 6000 euro lager dan die van de Volkswagen Polo en Seat Ibiza. Bovendien speelt hij de Ford-troefkaart weer uit met zijn leuke rijeigenschappen. Vanwege zijn matige remmen, kan hij het Duits-Spaanse duo toch net niet verslaan. Wie een ruime auto wil, kan niet om de Seat Ibiza heen. Maar hoewel alle testresultaten over de gehele linie geen grote verschillen laten zien, is de Polo toch de beste allrounder.



Je leest onze volledige vergelijkende test van de Ford Fiesta, Seat Ibiza en Volkswagen Polo in Auto Review 11/2022.