TEST - zo gaat de Ford Fiesta strijdend ten onder tegen de Volkswagen Polo en Seat Ibiza

Zo langzamerhand moeten we vrezen voor de toekomst van de kleine hatchback. De Ford Fiesta gaat in juni 2023 uit productie. En dat is erg jammer, bewijst hij in een vergelijkende test tegen de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo.

Een publiekslieveling van weleer is de Volkswagen Polo. Die stond jarenlang standaard op nummer 1 in de verkoopstatistieken, maar inmiddels heeft de Kia Niro dat stokje overgenomen. De Ford Fiesta kreeg in 2022 nog een facelift, maar gaat in de zomer van 2023 uit productie. Bij Seat worden de geruchten zelfs sterker dat het merk vrijwel geheel gaat verdwijnen.



Wat is er mis met de compacte hatchback? Eigenlijk niets. Maar iedereen lijkt tegenwoordig voor een crossover te kiezen, of op de elektrische toer te gaan. Terwijl de compacte hatchback tal van voordelen biedt. Het hier bijeen gebrachte trio is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik. Je parkeert ze handig in de stad, je past er met heel je gezin in en de maandelijkse vaste en variabele lasten zijn laag. Genoeg redenen om juist deze volwassen kleintjes te overwegen - eventueel in de private lease.

In de watten



Wat heeft de afzwaaiende Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid nog te bieden? Nou, genoeg. Elektrificatie van de driecilinder motor, in de vorm van een mild hybrid-systeem, moeten de Fiesta nog een jaar feestelijk maken. De Seat Ibiza 1.0 TSI en Volkswagen Polo 1.0 TSI grijpen niet naar de elektrische pepmiddelen, de verjongingskuur van de Ibiza en Polo in 2021 was vooral gericht op een gemoderniseerde bediening en een completere veiligheidsuitrusting. Om ze extra aantrekkelijk te maken voor het verwende koperspubliek. Rest alleen nog de vraag, welke B-segmenter je in de dikste watten legt.



De Ford Fiesta is het krapst

Tegenwoordig hebben vrijwel alle compacte hatchbacks standaard vijf portieren. Goed, Ford bouwde tot voor kort nog altijd een driedeurs Fiesta, maar die werd bij ons al enige tijd niet meer verkocht.

Gaat naast de Ford Fiesta ook de Seat Ibiza verdwijnen?

En dat is een verstandige keuze van de Ford-importeur. Het kost nu al moeite genoeg om vier volwassenen in de Fiesta onder te brengen. De auto is bepaald geen toonbeeld van ruimtelijkheid. Dat merk je niet alleen op de krappe achterbank, maar ook in de kofferbak. Met een inhoud van 292 liter tot 1093 liter als de rugleuning is neergeklapt, is het behelpen. Des te verrassender is het dat de Volkswagen op dit onderdeel door de Seat wordt afgetroefd. Het was toch altijd de Polo, die het ruimste jongetje van de klas was?

Hoe veilig zijn de Fiesta, Polo en Ibiza?



In een moderne compacte hatchback wordt niet meer beknibbeld op de veiligheid. Alle drie de auto's hebben standaard led-koplampen en lane assist, zodat je niet onbedoeld buiten de wegbelijning raakt. Autonome noodremhulp met herkenning van voetgangers en fietsers is standaard op de Seat en de Volkswagen. Bovendien hebben de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo een airbag tussen de voorstoelen, die een kopstoot tussen bestuurder en bijrijder bij een zijdelingse aanrijding voorkomt. Hulde!

Bediening van de Volkswagen Polo is een ramp geworden

Het liefst wil je instappen en niet meer na hoeven te denken over alle functies. Dat lukt in de Ford Fiesta het beste, want die heeft nog fysieke knoppen. In de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo is een enkele handeling vaak niet meer genoeg. Veel functies zitten verborgen in het multimediasysteem. In de Ibiza gaan de ventilatie en verwarming gelukkig nog met ouderwetse knoppen. Een veel prettiger methode dan die onnauwkeurige en irritatie opwekkende sliders, die na de Golf en de elektrische ID-modellen inmiddels ook de Polo hebben bereikt ...



Comfort: de Polo en Ibiza zijn fijne reisauto's



Ook op de weg maken de drie testauto's een heel volwassen indruk. De Seat Ibiza en de Volkswagen Polo zijn op dezelfde technische leest geschoeid, en dat merk je in alles. Beide auto's liggen heel stabiel op de weg en hun gedeelde onderstel springt soepel om met een slecht wegdek. Alleen bij een lager tempo, bijvoorbeeld in de binnenstad, is het samenspel tussen de voor- en de achterwielophanging niet helemaal in balans. Terwijl beide auto's aan de voorkant heel soepel over hobbels en bobbels rollen, reageren ze met hun achteras wat bruusk op plotselinge wielbewegingen. En dat krijgen de inzittenden op hun bordje.

Fiesta gaat op de sportieve toer



In deze test is de Ford Fiesta uitgevoerd als ST-Line. Met andere woorden: hij staat op een sportonderstel dat in de basis een stugge afstemming heeft. Consequentie is een nerveuze indruk; de auto is voortdurend in beweging. Wanneer je de Fiesta volstopt met mensen en bagage, neemt het absorptievermogen van het onderstel voelbaar toe. Dan rolt de Fiesta zelfs nog comfortabeler over een slecht wegdek dan de Ibiza en de Polo.

Lekker zitten doe je eigenlijk in alle drie de auto's, maar de Ibiza (uitgevoerd als FR ) en de Polo (in R-Line vermomming) hebben de fijnste stoelen dankzij de lange zitting en de grote mate aan zijdelingse steun. De sportstoelen van de Fiesta zien er heel comfortabel uit, maar op den duur slaan er toch wat krampjes toe en wens je jezelf een stevigere schuimvulling toe. De Volkswagen Polo is de stilste auto, al zit er niet schrikbarend veel verschil tussen alle meetwaarden.

Conclusie

De Seat Ibiza biedt meer ruimte dan de technisch identieke Volkswagen Polo. Maar in de finesses moet hij toch inleveren. Het interieur is bijvoorbeeld minder mooi afgewerkt. En waarom zou je nog een Ford Fiesta willen? Op basis van deze test misschien niet zo graag, want hij is het minst ruim en biedt ook het minste comfort. Al is zijn bediening dan weer het meest logisch.



Je leest onze volledige vergelijkende test van de Ford Fiesta, Seat Ibiza en Volkswagen Polo in Auto Review 10/2022.