Jubileummodel Seat Ibiza: waarom je je niet moet blindstaren op de afkorting FR

Nieuws

De Seat Ibiza leek met één been in het graf te staan, maar opeens is daar de FR Anniversary vanwege de 40ste verjaardag van de Seat Ibiza. Maar laat je niet foppen door de letters FR die bij Seat traditiegetrouw voor Formula Racing staan.

Zou Seat niet stoppen met auto's? Daar leek het een tijdje geleden wel op. Het sportlabel Cupra werd losgetrokken en ging als zelfstandig automerk verder waarbij de nadruk op elektrische modellen ligt. Lange tijd was het onzeker wat er met Seat ging gebeuren. Totdat het Spaans/Duitse merk bekendmaakte dat het zich ging toeleggen op andere vormen van mobiliteit, zoals autodelen, abonnementsvormen en micro-mobiliteit, zoals de elektrische stepjes waar heel Barcelona op lijkt te rijden.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Formula Racing met 115 pk ...



De bestaande Seat-modellen blijven in ieder geval tot het eind van dit decennium leverbaar. Dat betekent dat ook de Seat Ibiza nog even mee moet. Met ruim zes miljoen verkopen is dat de populairste Seat ooit. In 1984 kwam hij op de markt en dus bestaat de Ibiza nu 40 jaar. Om dat te vieren, is er nu de FR Anniversary.

Dat Formula Racing kun je met een korreltje zout nemen, want onder de motorkap ligt een driecilinder 1.0 turbobenzinemotor met 115 pk, gekoppeld aan een handmatig te bedienen zesbak. Niet bepaald racewaardig. Maar met 5,5 l/100 km (1 op 18,1) gemiddeld hoef je niet zo vaak een pitstop te maken.

Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van wat Seat allemaal van plan is.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Dit krijg je extra

Zoals het een jubileumuitvoering betaamt, is de uitrusting van de Ibiza FR Anniversary extra compleet. Je krijgt:

Kuipstoelen met sportieve Le Mans-bekleding

Interieuraccenten voor portieren en middenconsole in donker mat aluminium

Aluminium instaplijsten met inscriptie 'Anniversary Limited Edition' (ook op de B-stijl)

Exclusieve carrosseriekleur 'Graphene Grey' (andere kleuren leverbaar)



18-inch lichtmetalen wielen in de kleur 'Cosmo Grey'



Gelimiteerde Nederlandse oplage van 100 stuks

Seat Ibiza FR Anniversary prijs

De prijs van de Seat Ibiza bedraagt 28.990 euro. Het voordeel van de extra uitrusting komt op 3500 euro. De FR Anniversary is vanaf nu te bestellen.