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Suzuki roept de plug-in hybride Across terug vanwege een probleem met de aansturing van de elektromotoren. Door een softwarefout kan de auto in de noodloop terechtkomen. In bepaalde omstandigheden valt zelfs de elektrische aandrijving compleet weg.

De Suzuki Across is eigenlijk een Toyota RAV4 met een ander logo en een licht afwijkend uiterlijk. Dat betekent ook dat de twee SUV's technische overeenkomsten hebben. En helaas delen ze nu ook een probleem. Suzuki heeft een terugroepactie aangekondigd voor de Across van modeljaar 2026 vanwege een mogelijk defect in de elektronische aansturing van de hybride aandrijflijn.

1218 auto's teruggeroepen

Volgens de Duitse voertuigautoriteit KBA moeten in Europa naar schatting 1218 exemplaren worden gecontroleerd. Hoeveel daarvan in Nederland rondrijden is ons niet bekend. De terugroepactie heeft betrekking op Across-modellen die tussen 30 maart en 2 september 2026 zijn geproduceerd. Suzuki gebruikt hiervoor de campagnecode 99XW.

Suzuki Across kan elektrische aandrijving verliezen

Het probleem zit in een elektronische regeleenheid die evoor moet ervoor zorgen dat de benzinemotor en elektromotoren goed samenwerken.

Bij het starten kan de software de aansturing van de elektromotoren echter niet correct initialiseren. Daardoor kan de Across in een noodloopprogramma terechtkomen. In dat geval schakelt de auto over op voorwielaandrijving. Onder bepaalde omstandigheden kan bovendien de elektrische aandrijving volledig wegvallen, zelfs bij hogere snelheden. Dat laatste is geen prettig vooruitzicht als je net aan het inhalen bent.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid heeft hetzelfde probleem

De Suzuki Across is technisch nauw verwant aan de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Beide modellen gebruiken een 2,5-liter viercilinder benzinemotor in combinatie met elektromotoren. Het systeem levert gezamenlijk meer dan 300 pk.

De Across beschikt bovendien over elektrische vierwielaandrijving. De achterwielen worden aangedreven door een afzonderlijke elektromotor, die inschakelt wanneer extra tractie nodig is of bij stevig accelereren.

Toyota heeft voor de RAV4 Plug-in Hybrid eveneens een terugroepactie uitgevoerd vanwege problemen met de aansturing van de hybride aandrijflijn. In Japan kwam het probleem aan het licht nadat een RAV4 PHEV waarschuwingslampjes liet zien en vervolgens terugviel op voorwielaandrijving. Alleen in de Verenigde Staten zijn al zo'n 30.000 RAV4's de klos.

Gratis software-update voor Suzuki Across

Eigenaren van een getroffen Suzuki Across krijgen bericht van een erkende Suzuki-dealer. Daar wordt de software van de betrokken regeleenheid opnieuw geprogrammeerd. De ingreep is kosteloos.