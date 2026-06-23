Prijsvergelijking: Toyota RAV4 lijkt een koopje door prijsverhoging bij Cupra

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Moderne stekkerhybrides rijden meer dan 100 kilometer elektrisch én ondersteunen snelladen. Voor een Toyota RAV4 die dit kan, betaal je minimaal 54.595 euro. Dat is veel geld, maar het kan nog duurder ...

Toyota RAV4

De nieuwe RAV4 is standaard een plug-in hybride, maar de goedkoopste uitvoering kan niet snelladen. Wil je de forse hybridebatterij opladen in 28 minuten tijdens een koffiepauze langs de snelweg, dan moet je tenminste de First Edition-uitvoering bestellen.

De RAV4 First Edition een luxe uitgevoerde auto met 20-inch lichtmetaal, een 360-gradencamera, een head-up display en een elektrische achterklep. Zijn EV-range bedraagt 127 kilometer en zijn prijs 54.595 euro. Voor meer range moet je bij Lynk & Co zijn en voor een lagere prijs liep je voorheen binnen bij de Cupra-dealer, tot de Terramar een prijsverhóging kreeg …

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Toyota RAV4

(phev, 127 km, 272 pk)

First Edition: 54.595 euro

20-inch lichtmetaal: standaard

Head-up display: standaard

Elektrische achterklep: standaard

360-gradencamera: standaard

Totaalprijs: 54.595 euro

Duurder: Volkswagen Tiguan

Volkswagens prijslijsten zijn ondoorgrondelijk. De Duitsers bepaalden dat je voor een head-up display per se de duurste uitvoering van de Volkswagen Tiguan (R-Line Edition) moet bestellen. Dat maakt de snelheidsprojectie in de voorruit net zo ‘exotisch’ als matrix-koplampen en dynamische knipperlichten. Standaard heeft-ie 204 pk, maar voor 2000 euro extra krikt VW het vermogen op tot 272 pk. Dan wordt de Tiguan nóg duurder.

Volkswagen Tiguan

(phev, 118 km, 204 pk)

R-Line Edition: 57.490 euro

20-inch lichtmetaal: standaard

Head-up display: standaard

Elektrische achterklep: standaard

360-gradencamera: standaard

Totaalprijs: 57.490 euro

Duurder: Lynk & Co 08

De goedkoopste Lynk & Co 08 staat op lichtmetaal van ‘slechts’ 19 inch (niet 20 inch) en een head-up display is überhaupt niet leverbaar. Maar dat zien we allemaal door de vingers, want de 08 heeft een extra grote batterij voor een uitstootvrije actieradius van maar liefst 200 kilometer. Bovendien kan-ie snelladen met niet 40 kW (Tiguan) of 50 kW (RAV4), maar met 85 kW.

Lynk & Co 08

(phev, 200 km, 204 pk)

Core: 55.995 euro

19-inch lichtmetaal: standaard

Head-up display: niet leverbaar

Elektrische achterklep: standaard

360-gradencamera: standaard

Totaalprijs: 55.995 euro

Duurder: Cupra Terramar

Wil je een Tiguan die goedkoper is dan de RAV4? Dan belande je een paar maanden geleden nog in de Cupra Terramar. Zelfs met de upgrade van 204 naar 272 pk, bleef de totaalprijs (54.437 euro) onder het bedrag van de Toyota RAV4 (54.595 euro). Want drie van de vier uitvoeringen hadden een head-up display, een elektrische achterklep en een 360-gradencamera. We hoefden alleen bij te betalen voor extra grote wielen.

Sindsdien heeft Cupra de prijs van de Terramar verhoogd met 2000 euro en nu komt de totaalprijs uit op 56.437 euro. Dat maakt ook de Terramar duurder dan de RAV4.

Cupra Terramar

(phev, 117 km, 272 pk)